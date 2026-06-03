Trump Firma Orden Ejecutiva para Vigilar con Nueva Tecnología las Aduanas de EUA

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para destinar entre 20 mil y 30 mil millones de dólares al año a la renovación tecnológica de las aduanas y prevenir el tráfico de fentanilo

Trump en al Casa BlancaTrump firma orden ejecutiva para mejorar seguridad de aduanas. Foto: Reuters

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Con una inversión de hasta 30 mil millones al año, Trump busca modernizar aduanas y combatir el contrabando de fentanilo. ¿Qué impacto tendrá esta medida?

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