Trump Firma Orden Ejecutiva para Vigilar con Nueva Tecnología las Aduanas de EUA

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la seguridad de las aduanas de los Estados Unidos. La iniciativa del presidente destinará entre 20 mil y 30 mil millones de dólares al año a la renovación tecnológica de las aduanas y la protección de la frontera ante el tráfico de mercancías y drogas.

Trump aprueba inversión millonaria en aduanas

Se anticipa que la tecnología avanzada prevenga contrabando de fentanilo, así como la evasión de aranceles. Al respecto, Peter Navarro, asesor económico de Donald Trump, explicó:

“Se trata de una orden ejecutiva de unos 20 o 30 mil millones de dólares al año, que se van a obtener porque vamos a tomar medidas enérgicas contra [el tráfico de] fentanilo y contra todos los evasores de aranceles”.

Además de prevenir el contrabando, la orden ejecutiva menciona explícitamente incrementar el control sobre los importadores. En el texto publicado por la Casa Blanca se lee:

“Una aplicación eficaz de las normas aduaneras previene la importación de mercancías ilícitas y peligrosas; garantiza que los importadores registrados (IOR) estén debidamente identificados y rindan cuentas por los aranceles adeudados”.

Orden ejecutiva de Trump contempla reforma aduanera

Además de una inversión en tecnología, la orden ejecutiva menciona la urgencia de una nueva legislación que remiende las posibles taras del sistema aduanero de Estados Unidos:

“La reforma aduanera es urgentemente necesaria. Las ineficiencias sistémicas, las lagunas legales, los mecanismos de aplicación insuficientes y los procesos obsoletos han creado oportunidades para que actores malintencionados eludan la ley federal”.

Esta orden ejecutiva llega en medio de las negociaciones alrededor del T-MEC, entre Estados Unidos, México y Canadá. Tanto Ottawa como el gobierno mexicano han coincidido en la posibilidad de extender el tratado comercial otros dieciséis años, aunque Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha admitido que esta negociación podría ser más compleja que la anterior.

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