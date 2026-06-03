Trump Dice que le Gustaría Reunirse con el Líder Supremo de Irán

El presidente Donald Trump dijo que le gustaría reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y anticipó que, probablemente, podrían reunirse pronto, dependiendo de cómo se desarrollen las conversaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El mandatario concedió una entrevista al New York Post, en la que insistió en que la república islámica aceptó no tener un arma nuclear, la exigencia central de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que la postura podría cambiar.

Enseguida, fue cuestionado sobre si Jamanei se encontraba en buen estado de salud, a lo que Trump dijo que se dicen muchas cosas, pero, en todo caso, alguien debería estar aprobando decisiones importantes.

-¿Le gustaría reunirse con él o con algún iraní en persona?, se le preguntó sobre el eventual encuentro con Jamenei.

"La verdad nunca lo había pensado. Es una muy buena pregunta. Lo pensaré", dijo Trump en un primer momento a la periodista Miranda Devine.

"Sí, me gustaría reunirme con él. Me gustaría reunirme con todos. Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", precisó.

Previamente señaló que, a lo largo de conflicto en Medio Oriente, ha tratado con distintos grupos de representantes iraníes y aseguró que los interlocutores actuales son quienes realmente dirigen el país.

"El primer grupo ya no está, el segundo grupo ya no está, parte del tercer grupo tampoco está. Y las personas con las que estamos tratando sabemos que son quienes están dirigiendo el país en este momento", añadió.

Pese a que afirmó que el líder supremo iraní continúa involucrado "absolutamente" en la toma de decisiones porque "le tienen mucho respeto", puso en duda su estado de salud.

"No he tenido el privilegio de conocerlo, pero no estoy escuchando que esté muy bien", señaló.

—Entonces, ¿quién está tomando las decisiones?, le consultó la periodista del New York Post.

"Ellos dicen que él sigue dando su aprobación, porque así ha sido durante mucho tiempo. Su padre y luego él", contestó.

"Supongo que es una sucesión. Pero parece que nos estamos llevando bastante bien", confió.

"Tienen todo lo malo"

Donald Trump arremetió nuevamente contra la prensa estadounidense, pues insistió en que Irán está prácticamente en quiebra y sin poder militar para defenderse, pero dijo que los medios no lo reportan así.

El mandatario afirmó que el régimen teocrático ha perdido gran parte de su capacidad de liderazgo y aseguró que el país enfrenta problemas económicos, mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán.

"Su economía se está desplomando. Tienen una inflación del 250%. Tienen todo lo malo que se pueda tener", señaló.

Trump rechazó las versiones que señalan que Irán tiene ventaja por su capacidad para afectar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

"Ellos saben que son noticias falsas, simplemente noticias falsas", respondió al ser cuestionado sobre esas interpretaciones.

"Irán no tiene marina, no tiene fuerza aérea, tiene muy pocos soldados y no tiene liderazgo", declaró.

Apuntó que varios niveles de la dirigencia iraní han sido eliminados.

"El liderazgo original fue eliminado. El segundo nivel de liderazgo fue eliminado. Parte del tercer nivel también fue eliminado", dijo.

Entonces dijo que, al leer ciertos reportes, "parece que les va de maravilla", lo que calificó como algo "increíble", en una aparente muestra de molestia.

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.

ASJ