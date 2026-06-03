Trump Dice que le Gustaría Reunirse con el Líder Supremo de Irán

El presidente Donald Trump dijo que le gustaría reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, pero depende de las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente

TrumpEl mandatario afirmó que el régimen teocrático ha perdido gran parte de su capacidad de liderazgo. Foto: Reuters.

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¿Podría Trump reunirse pronto con Mojtaba Jamenei? El presidente habla sobre el liderazgo en la república islámica. Descubre más sobre sus declaraciones.

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