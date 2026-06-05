Detienen a Presidente del Colegio de Abogados de Zacatecas por Fraude; Esto se Sabe

En Zacatecas, fue detenido José Pablo “N”, presidente del Colegio de Abogados Postulantes del Estado.

La Fiscalía lo investiga por un presunto fraude que habría afectado a cuatro personas por más de 888 mil pesos, relacionado con la supuesta venta de terrenos y viviendas en un fraccionamiento que no existía.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos de Fraude. Las investigaciones señalan que al menos cuatro personas habrían resultado afectadas patrimonialmente por un monto superior a los 888 mil pesos, tras la presunta venta de terrenos y viviendas en un fraccionamiento que nunca existió en la capital zacatecana.

¿Cuál es la situación legal y el proceso que enfrenta el detenido en Zacatecas?

La orden de aprehensión fue cumplimentada este miércoles por elementos de la Policía de Investigación, luego de que el imputado no se presentara a una citación judicial.

Por ello, un juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia y emitió el mandamiento correspondiente.

La Fiscalía enfatizó que la investigación no tiene relación con las actividades formales del Colegio de Abogados Postulantes del Estado de Zacatecas.

En los próximos días será la autoridad competente la que determine la situación legal del detenido.