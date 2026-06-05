Detienen a Presidente del Colegio de Abogados de Zacatecas por Fraude; Esto se Sabe

José Pablo “N”, presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas, fue detenido por presunto fraude de más de 888 mil pesos en la venta de terrenos y viviendas inexistentes

Detienen a Presidente del colegio de Abogado de ZacatecasX: @lajornadazac

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José Pablo “N”, líder del Colegio de Abogados en Zacatecas, arrestado por fraude. La Fiscalía investiga la venta de propiedades ficticias. Descubre más sobre este caso.

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