Volcadura de Autobús Deja 43 Estudiantes Lesionados en la Autopista México-Puebla

El entronque donde ocurrió el accidente a la altura de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan no se encuentra debidamente señalizado.

Accidente Volcadura Autobús 43 Estudiantes Lesionados Autopista México PueblaFoto: Cruz Roja Puebla

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Accidente en la autopista México-Puebla: 43 estudiantes lesionados tras volcadura de autobús en un entronque sin señalización adecuada. Conoce más detalles.

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