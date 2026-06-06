Volcadura de Autobús Deja 43 Estudiantes Lesionados en la Autopista México-Puebla

La noche del viernes 5 de junio de 2026 se registró un aparatoso accidente que dejó 43 personas lesionadas sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan en la capital poblana.

Un autobús que transportaba a jóvenes estudiantes del Tecnológico Superior del municipio de Tepexi de Rodríguez se volcó en un entronque que no se encuentra debidamente señalizado.

Vuelca autobús con estudiantes sobre la autopista México-Puebla

43 personas lesionadas y daños materiales, es el saldo preliminar de un accidente vial sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, junta auxiliar de la capital del estado.

Reportes oficiales indican que se trató de jóvenes estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, cuyo transporte volcó sobre la vía de comunicación.

El accidente se habría generado al filo de las 23:30 horas del viernes en un entronque no señalizado y donde en el pasado se han registrado siniestros viales por la falta de alertamientos viales.

No se reportan víctimas mortales por volcadura de estudiantes en autopista México-Puebla

Hasta el momento, no se reportan personas sin vida, ya que personal de Cruz Roja y paramédicos de Protección Civil municipal de Puebla permanecieron en la zona atendiendo a los heridos.

En tanto, personal de Proximidad Vial y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abanderaron el tráfico, mientras que se reportó también la presencia de elementos del Ejército Mexicano en la zona del percance.

Con información de Jorge CEA

GMAZ