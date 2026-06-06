Árbol Cae Sobre Auto de Lujo en la Cuauhtémoc, CDMX, y Lesiona a 2 Mujeres

Esta noche, tras la lluvia que se registró en algunos puntos de la CDMX, un árbol cayó sobre un Audi, no solo causando daños material

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Tras la lluvia en CDMX, un árbol cae sobre un Audi en la Cuauhtémoc, lesionando a dos personas. ¿Tu seguro cubre fenómenos naturales?

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