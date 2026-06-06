Árbol Cae Sobre Auto de Lujo en la Cuauhtémoc, CDMX, y Lesiona a 2 Mujeres

La noche de este viernes 5 de junio 2026, un árbol cayó sobre un auto de lujo que estaba estacionado, sin embargo, adentro había dos personas, entre ellas, una menor de edad.

El incidente ocurrió en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, lugar al que se trasladaron servicios de emergencia para retirar el árbol que causó daños en el vehículo y lesionó tanto a la mujer como a la niña que estaban en la unidad.

N+

¿Qué pasó con el árbol y el auto?

El incidente ocurrió en la calle Doctor Navarro, colonia Doctores, a donde llegaron paramédicos para atender a la mujer y su hija. Las ramas del árbol cayeron sobre el Audi.

Ante los cuerpos de emergencia, hay tránsito en la zona.

En la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, un árbol cayó sobre un auto donde estaban a bordo una mujer con una niña. Cuerpos de emergencia continúan en labores por lo que en la calle Doctor Navarro se detuvo el tránsito.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/aWGBjF9ArH — NMás (@nmas) June 6, 2026

¿Si un árbol cae sobre mi auto, lo cubre el seguro?

Sí, siempre y cuando el seguro con el que cuentes sea cobertura amplía y desde la contratación estipulaba fenómenos naturales, según la aseguradora.

Si un árbol cae sobre tu auto por viento, lluvia, tormenta o por causas naturales, normalmente se considera un daño por fenómeno natural y entra en la cobertura amplia. Solo se pagaría el deducible correspondiente.