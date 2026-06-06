André Jardine Llora de Emoción por la Despedida que le Dedicaron Jugadores del América

Dos días después de que se hizo oficial la salida de Andrés Jardine del América, el entrenador brasileño lloró de emoción al escuchar las palabras de despedida que le dedicaron los jugadores del club azulcrema.

Como se sabe, el pasado miércoles 3 de junio la directiva del club América anunció que, de común acuerdo con André, el club y el estratega separaban sus caminos a partir de esa fecha. De inmediato los medios deportivos circularon la versión de que Guillermo Almada era el estratega elegido para relevarlo.

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Luego, el jueves, Jardine ofreció una conferencia de prensa para despedirse. Y lo hizo rodeado de los trofeos que consiguió con las Águilas: 3 de la Liga MX, 1 de Campeón de Campeones, 1 Supercopa y 1 de Campeones Cup, con los que se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la institución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. André Jardine Deja el Nido y Pone Fin a Una Era de Bonanza del Club América

¿Cómo fue la emotiva despedida que le dedicaron futbolistas a André Jardine?

Y este viernes jugadores y exfutbolistas del América le dedicaron palabras de despedida a través de un video que el equipo compartió en sus redes sociales.

Henry Martin, goleador del equipo, le expresó: "Nos duele mucho, hoy se termina esta era acompañada por ti. Te queremos mucho André. Te quiero”.

Mientras que Jonathan dos Santos le dijo: "André, no sabes lo difícil que es hacer este vídeo para decir adiós".

"Que te vaya increíble en toda tu carrera porque lo que has hecho por el club y todos los jugadores es increíble; todos te vamos a recordar con cosas muy positivas", señaló el defensa Sebastián Cáceres desde la concentración de Uruguay rumbo al Mundial 2026.

Israel Reyes destacó el legado de Jardine: "Dejaste una historia hecha con puño y letra, letras de oro grabadas en este club y vas a ser recordado como lo más grande que le ha pasado al América".

Entre lágrimas, luego de ver los testimonios, André Jardine aplaudió y declaró que le cimbraron el corazón con sus palabras de despedida: "Esto vale más que todos los títulos ganados. Gracias a todos, me reventaron el corazón".

"Esto vale más que todos los títulos..." 🥹🫶

¡Te queremos muchísimo, Jardine! 🫂#LegadodeCampeón pic.twitter.com/OHAio8K4HM — Club América (@ClubAmerica) June 5, 2026

Con información de N+