André Jardine Llora de Emoción por la Despedida que le Dedicaron Jugadores del América
El entrenador André Jardine se conmovió hasta las lágrimas ante las palabras que le dedicaron americanistas como Henry Martin y Jonathan dos Santos
Antes de despedirse como entrenador del América, André Jardine posó con los trofeos que consiguió. Foto X: @ClubAmerica
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André Jardine se despide del América entre lágrimas y emotivos mensajes de jugadores como Henry Martin y Jonathan dos Santos. Descubre cómo el técnico más ganador del club fue homenajeado.
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PorRedacción N+
Dos días después de que se hizo oficial la salida de Andrés Jardine del América, el entrenador brasileño lloró de emoción al escuchar las palabras de despedida que le dedicaron los jugadores del club azulcrema.
Como se sabe, el pasado miércoles 3 de junio la directiva del club América anunció que, de común acuerdo con André, el club y el estratega separaban sus caminos a partir de esa fecha. De inmediato los medios deportivos circularon la versión de que Guillermo Almada era el estratega elegido para relevarlo.
Luego, el jueves, Jardine ofreció una conferencia de prensa para despedirse. Y lo hizo rodeado de los trofeos que consiguió con las Águilas: 3 de la Liga MX, 1 de Campeón de Campeones, 1 Supercopa y 1 de Campeones Cup, con los que se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la institución.
¿Cómo fue la emotiva despedida que le dedicaron futbolistas a André Jardine?
Y este viernes jugadores y exfutbolistas del América le dedicaron palabras de despedida a través de un video que el equipo compartió en sus redes sociales.
Henry Martin, goleador del equipo, le expresó: "Nos duele mucho, hoy se termina esta era acompañada por ti. Te queremos mucho André. Te quiero”.
Mientras que Jonathan dos Santos le dijo: "André, no sabes lo difícil que es hacer este vídeo para decir adiós".
"Que te vaya increíble en toda tu carrera porque lo que has hecho por el club y todos los jugadores es increíble; todos te vamos a recordar con cosas muy positivas", señaló el defensa Sebastián Cáceres desde la concentración de Uruguay rumbo al Mundial 2026.
Israel Reyes destacó el legado de Jardine: "Dejaste una historia hecha con puño y letra, letras de oro grabadas en este club y vas a ser recordado como lo más grande que le ha pasado al América".
Entre lágrimas, luego de ver los testimonios, André Jardine aplaudió y declaró que le cimbraron el corazón con sus palabras de despedida: "Esto vale más que todos los títulos ganados. Gracias a todos, me reventaron el corazón".