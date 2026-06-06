André Jardine Llora de Emoción por la Despedida que le Dedicaron Jugadores del América

El entrenador André Jardine se conmovió hasta las lágrimas ante las palabras que le dedicaron americanistas como Henry Martin y Jonathan dos Santos

Antes de despedirse como entrenador del América, André Jardine posó con los trofeos que consiguió.Antes de despedirse como entrenador del América, André Jardine posó con los trofeos que consiguió. Foto X: @ClubAmerica

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

André Jardine se despide del América entre lágrimas y emotivos mensajes de jugadores como Henry Martin y Jonathan dos Santos. Descubre cómo el técnico más ganador del club fue homenajeado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+