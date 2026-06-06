Temblor Hoy 5 de Junio: ¿A Partir de Qué Magnitud Suena la Alerta Sísmica en CDMX?

Luego del sismo de magnitud 5.2 que se originó en Guerrero y se sintió en la CDMX hoy 5 de junio de 2026, surgió la duda entre los capitalinos de por qué no sonó la alerta sísmica y a partir de qué magnitud suena.

¿Cómo se activa la alerta sísmica en la CDMX?

Las autoridades han precisado que la alerta sísmica en la Ciudad de México no se activa con una magnitud fija, sino a través de un algoritmo matemático que calcula la energía liberada por el sismo y su distancia respecto a la capital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. SSC CDMX Reporta Saldo Blanco tras Sismo de Guerrero; Cóndores Descartan Daños

Por ejemplo, el movimiento telúrico registrado hoy 5 de junio con epicentro en Ometepec

Guerrero, no activó la alerta sísmica, porque la estimación de energía en los "primeros segundos no superó los umbrales preestablecidos de peligro para la CDMX".

El suceso dejó un saldo blanco y sin afectaciones estructurales en las 16 alcaldías de la capital del país.

¿A partir de qué magnitud suena la alerta sísmica en la CDMX?

El ⁠Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza un modelo de tres parámetros básicos de umbral para enviar la señal automática a los altavoces del ⁠C5 de la CDMX:

Si los sismos son mayores a 5.0 , es decir a menos de 170 km de la CDMX ( Sí se activa )

Cuando los sismos mayores a 5.5 , ocurren entre 250 y 350 km de la CDMX, ( Sí se activa)

En los casos de ser mayor a 6.0 , sucede a más de 350 km de la CDMX , también se activa.

Cualquier magnitud de los microsismos locales (tienen un epicentro dentro de CDMX, (No se activa)

HVI