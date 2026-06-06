Temblor Hoy 5 de Junio: ¿A Partir de Qué Magnitud Suena la Alerta Sísmica en CDMX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano utiliza un modelo de tres parámetros básicos de umbral para enviar la señal automática a los altavoces del C5

Temblor Hoy 5 de Junio: ¿A Partir de Qué Magnitud Suena la Alerta Sísmica en CDMX?Bocinas de Alerta Sísmica en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Guerrero no activó la alerta sísmica, porque la estimación de energía en los "primeros segundos no superó los umbrales preestablecidos de peligro para la CDMX"

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