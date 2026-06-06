Adulta Mayor Resulta Lesionada tras Resbalar en Charco y Caer de Vehículo Eléctrico en Torreón

Una adulta mayor quedó lesionada luego de caer de su motobici en la colonia Ciudad Nazas de Torreón durante la mañana de este viernes 5 de junio.

La mujer de la tercera edad circulaba a bordo de su vehículo eléctrico sobre la prolongación Juárez y, al llegar al cruce con Paseo del Cerro de las Calabazas, perdió el control al resbalar en un charco, lo que provocó que cayera cerca de una alcantarilla abierta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica, ya que presentaba molestias en las piernas. Posteriormente, fue trasladada a su domicilio en el fraccionamiento Loma Real, debido a que rechazó ser llevada a un hospital.

La lesionada portaba un mandil de trabajo y, de manera preliminar, se informó que presuntamente se desempeña como empacadora.

Joven derrapa y choca contra transporte público en Gómez Palacio

Un joven motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial sobre la avenida Mariano Urrea, en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

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De acuerdo con los reportes, el conductor de la motocicleta circulaba por dicha vialidad y, al llegar a la altura de la calle Miguel Auza, se impactó por alcance contra un camión de ruta, quedando tendido sobre el pavimento con diversas lesiones.

Presuntamente, el pavimento mojado por la ligera lluvia registrada durante la mañana de este jueves provocó que el motociclista no alcanzara a frenar a tiempo, por lo que terminó chocando contra la parte trasera de la unidad de transporte.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica, mientras que elementos de Peritos se encargaron de tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.