Adulta Mayor Resulta Lesionada tras Resbalar en Charco y Caer de Vehículo Eléctrico en Torreón

Una mujer resultó lesionada tras caer de su motobici luego de resbalar en un charco en Torreón.

Adulta Mayor Resulta Lesionada tras Resbalar en Charco y Caer de Vehículo Eléctrico en TorreónFoto: N+

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Una adulta mayor en Torreón sufrió lesiones al caer de su motobici tras resbalar en un charco. La Cruz Roja la atendió en el lugar. Descubre más sobre este incidente.

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