“No se Une, Ni Participa” Transportistas Descartan Marchar Junto a Generación Z en CDMX

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) informó que no participará ni se sumará a ninguna movilización convocada por el grupo denominado “Generación Z” para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.
A través de un posicionamiento oficial, la organización dirigida por David Estévez Gamboa aclaró que ninguna convocatoria ajena a su estructura representa a los agremiados de ANTAC, por lo que pidió a operadores, simpatizantes y ciudadanía evitar caer en confusiones o información difundida por terceros.
La asociación señaló que históricamente ha mantenido una lucha social “responsable, coordinada y pacífica”, además de que sus movilizaciones se realizan bajo estrategias organizadas, con objetivos definidos y dentro del marco constitucional.
En ese sentido, ANTAC precisó que cualquier protesta, marcha o posicionamiento oficial será anunciado únicamente mediante sus páginas oficiales y por conducto de su dirigente nacional, David Estévez Gamboa.
La organización también agradeció la solidaridad y empatía que diferentes agrupaciones y ciudadanos han mostrado hacia las causas relacionadas con el autotransporte nacional, sector que aseguran han defendido durante años mediante diversas acciones sociales.
¿Habrá movilizaciones de los transportistas?
Asimismo, reconocieron que ANTAC se ha convertido en un referente en la defensa del sector transportista; sin embargo, insistieron en que no respaldan ni participan en movilizaciones organizadas por grupos externos.
La asociación exhortó a los transportistas a mantenerse atentos únicamente a la información oficial de la organización para evitar desinformación o rumores relacionados con posibles movilizaciones.
Aunque ANTAC descartó participar en la marcha convocada para el 11 de junio, dejó abierta la posibilidad de futuras protestas o movilizaciones propias, las cuales, afirmaron, serán comunicadas de manera responsable y conforme a sus mecanismos internos de organización.