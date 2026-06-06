“No se Une, Ni Participa” Transportistas Descartan Marchar Junto a Generación Z en CDMX

La asociación de transportistas pidió a operadores, simpatizantes y ciudadanía evitar caer en confusiones o información difundida por terceros

Transportistas Descartan Marchar Junto a Generación Z. Foto: CuartoscuroTransportistas Descartan Marchar Junto a Generación Z. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Transportistas descartan marchar con Generación Z el 11 de junio. ANTAC insiste en que sus movilizaciones son organizadas y pacíficas. ¿Qué sigue para ellos?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+