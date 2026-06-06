¿Hubo Temblor Hoy 6 de Junio 2026 en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud en SSN
Tras el desalojo de cientos de personas debido a un sismo el viernes, te contamos las últimas noticias del temblor hoy en México; conoce los detalles del SSN.
Conoce las últimas noticias de temblor en México, tras el sismo que generó evacuación el viernes. Foto: Cuartoscuro
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PorRedacción N+
Luego del sismo registrado durante la víspera, hay muchas dudas acerca de si hubo temblor hoy 6 de junio 2026 en México. En N+ te contamos todos los detalles del epicentro y magnitud, de acuerdo con los más recientes datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Hasta el momento de publicación de esta nota, el SSN no ha reportado un sismo.
Sin embargo, al ser un territorio de alta sismicidad, debido a su ubicación entre grandes placas tectónicas, cada día se registran decenas de movimientos, aunque muchos de ellos no son de gran magnitud.
En N+ te informaremos sobre las actualizaciones y detalles de los movimiento que se reporten.
¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.
Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías:
Mayor a magnitud 5, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Mayor a magnitud 5.5, pero a menos de 350 kilómetros de la capital.
Magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México.