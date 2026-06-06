¿Hubo Temblor Hoy 6 de Junio 2026 en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud en SSN

Tras el desalojo de cientos de personas debido a un sismo el viernes, te contamos las últimas noticias del temblor hoy en México; conoce los detalles del SSN.

magnitud y epicentro del temblor hoy 6 de junio 2026 en México.Conoce las últimas noticias de temblor en México, tras el sismo que generó evacuación el viernes. Foto: Cuartoscuro
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