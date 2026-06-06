¿Hubo Temblor Hoy 6 de Junio 2026 en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud en SSN

Luego del sismo registrado durante la víspera, hay muchas dudas acerca de si hubo temblor hoy 6 de junio 2026 en México. En N+ te contamos todos los detalles del epicentro y magnitud, de acuerdo con los más recientes datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Y es que el movimiento telúrico registrado el viernes, el cual generó la aplicación de protocolos de evacuación, sobrepasó la magnitud de 5.o, pero no requirió la activación de la alerta sísmica. Esto generó preguntas alrededor de los momentos de activación.

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¿Hubo temblor en México hoy 6 de junio 2026?

Hasta el momento de publicación de esta nota, el SSN no ha reportado un sismo.

Sin embargo, al ser un territorio de alta sismicidad, debido a su ubicación entre grandes placas tectónicas, cada día se registran decenas de movimientos, aunque muchos de ellos no son de gran magnitud.

En N+ te informaremos sobre las actualizaciones y detalles de los movimiento que se reporten.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: