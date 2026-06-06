Irán Reclama a EUA Ser Selectivo en Entrega de Visas a Directivos de Cara al Mundial

Aunque todos los jugadores recibieron los permisos para entrar a la Unión Americana y disputar sus duelos de la primera ronda de la justa, algunos directivos no corrieron con la misma suerte

Jugadores de IránLos jugadores de Irán obtuvieron su visa para entrar a EUA durante el Mundial. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A días del Mundial, Irán enfrenta un desafío: jugadores con visas, pero directivos sin permiso para EUA. ¿Qué implica esto para el equipo? Explora la situación aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Visas para el Mundial: Irán denuncia trato desigual de EUA