Irán Reclama a EUA Ser Selectivo en Entrega de Visas a Directivos de Cara al Mundial

Estados Unidos e Irán volvieron a enfrentarse ahora en el terreno deportivo con cariz político. Y es que a unos días del inicio del Mundial, los jugadores de la Selección Iraní obtuvieron sus visas, pero algunos directivos no.

El trámite de obtención de los permisos se llevó a cabo en la embajada de Estados Unidos en Ankara, Turquía, previo al arribo de Irán a su campamento en Tijuana, México.

Los seleccionados recibieron las visas para entrar a Estados Unidos para jugar sus tres partidos de fase de grupos, sin embargo, algunos directivos de la Federación no tuvieron la misma suerte, informó la agencia Tasnim.

Entre ellos están el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección, Mehdi Kharati; el director de comunicación, Mohsen Motamedkia, y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Uso discriminatorio

Ante este hecho, en la X la embajada de Irán en Turquía acusó a Estados Unidos de trato discriminatorio contra sus funcionarios.

"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de futbol?".

En busca de los permisos

Previamente y ante la incertidumbre de si la delegación iraní recibiría los visados, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, dijo que se habían otorgado a los jugadores, pero no se refirió a los directivos.

Tasnim indicó que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visas para todos los miembros de la delegación del país persa.

Además de las visas, la Selección de Irán necesita tramitar un permiso especial para poder entrar y salir de país, ya que su campamento estará en la ciudad fronteriza de Tijuana, luego de cambiar su sede prevista de manera inicial en Tucson, Arizona.

El Team Melli, como se conoce a Irán en ese país, está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

ICM