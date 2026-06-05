Selección de Irán Ya Cuenta Con Visas para Jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

Luego de varios meses de incertidumbre, por fin la Selección de Irán recibió sus visas estadounidenses para poder disputar el Mundial 20026

La Selección de Irán ya puede entrar a territorio estadounidense para sus partidos del Mundial 2026.La Selección de Irán ya puede entrar a territorio estadounidense para sus partidos del Mundial 2026. Foto: Reuters

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La Selección de Irán ya tiene luz verde para el Mundial 2026 en EE.UU. Las visas fueron aprobadas justo a tiempo para su debut el 15 de junio. ¿Cómo afectará esto al torneo? Descúbrelo.

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