Selección de Irán Ya Cuenta Con Visas para Jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

Luego de que la Federación iraní de futbol denunció hace unos días que las autoridades de Estados Unidos aún no habían aprobado el ingreso de sus futbolistas para disputar el Mundial 2026, por fin este viernes 5 de junio se dio a conocer que las visas fueron liberadas.

Por lo tanto, la Selección de Irán ya puede ingresar a Estados Unidos desde su campamento, instalado provisionalmente en México, concretamente en la ciudad fronteriza de Tijuana. Así que las visas fueron aprobadas apenas 10 días antes de su primer partido en el Mundial 2026, que será el 15 de junio ante Nueva Zelanda, en California.

Noticia relacionada: Llegada de Corea del Sur a Guadalajara Desata Euforia antes del Inicio del Mundial 2026

Recordemos que la participación del combinado iraní en el Mundial 2026 se vio complicada debido a la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Incluso el presidente Donald Trump llegó a declarar que era mejor que aquel equipo no participara, argumentando problemas de seguridad.

Trump desalentó en marzo pasado la participación de Irán en el torneo, al decir que no le parecía "apropiada" y al plantear preocupaciones sobre la "vida y seguridad" de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió que "nadie podrá excluirla" de la Copa del Mundo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Selección Méxicana: Modelo Matemático Predice el Futuro de México en el Mundial 2026

Selección de Irán entrena en Tijuana mientras llega la hora de viajar a Estados Unidos

Los obstáculos en la tramitación de visas orillaron a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

Funcionarios estadounidenses señalaron que todos los jugadores de la selección iraní recibieron el visto bueno para sus visas y estaban en proceso de recibirlas. Y que también se expidieron los documentos a entrenadores, preparadores físicos y parte del personal de apoyo.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, confirmó en sus redes sociales la aprobación del trámite de las visas para la selección iraní: "El deporte trasciende fronteras, y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo".

Irán jugará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 en Inglewood, California: el 15 de junio contra Nueva Zelanda y el 21 contra Bélgica. Luego viajará a Seattle para enfrentar a Egipto, el 26 de junio.

Cabe la posibilidad de que Irán y Estados Unidos se enfrenten en la ronda de dieciseisavos de final, el 3 de julio en Arlington, Texas. Pero sólo si ambos terminan segundos en sus respectivos grupos.

Con información de N+