Detienen en Marruecos a Creador de Contenido Que Cocinó a Un Perro Callejero

El youtuber dijo que no mató al animal, sino que lo había encontrado muerto luego de que fuera atropellado por un auto

Youtuber se comió a un perroUn youtuber fue detenido por comerse a un perro en Marruecos. Foto: Facebook SPA du Maroc

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Detenido en Marruecos un youtuber por cocinar un perro callejero. La SPA denuncia crueldad animal. ¿Qué opinas de este polémico acto durante Aid al-Adha?

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