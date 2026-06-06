Detienen en Marruecos a Creador de Contenido Que Cocinó a Un Perro Callejero

Las autoridades marroquíes detuvieron a bn nsns, un creador de contenido con más de 2.2 millones de suscriptores, que cocinó a un perro callejero durante la fiesta del cordero Aid al-Adha, la semana pasada.

El sujeto difundió el video a través de su canal en la plataforma YouTube, lo que causó indignación y una denuncia de la Sociedad Protectora de Animales (SPA) de Marruecos por actos de crueldad.

"Esta detención constituye un primer paso importante y demuestra que las denuncias por crueldad hacia los animales deben tomarse en serio", señaló la SPA en un comunicado en Facebook.

Tras conocerse el arresto, la asociación civil recordó que estos actos "deben ser objeto de enjuiciamiento de conformidad con la ley".

Un acto repugnante

El creador de contenido bn nsns publicó un video en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos, en un contexto que vinculó al aumento de los precios del cordero con motivo de la gran fiesta musulmana.

De inmediato, el video causó polémica y el youtuber decidió borrar el video. Explicó que no había matado al animal, sino que lo había encontrado sin vida tras haber sido atropellado.

Los usuarios de la red calificaron las imágenes de repugnantes y chocantes, por lo que pidieron su encarcelamiento y la intervención de asociaciones protectoras de animales.

Además, numerosos usuarios consideraron que se trataba de una falta de respeto a uno de los ritos más importantes del Islam.

Un creador de contenido envuelto en la polémica

Ya en el pasado, este creador de contenido había tenido problemas y causado controversia, ya que apareció consumiendo carne de cocodrilo o serpiente, y por pasar la noche en tumbas.

Su cuenta se viralizó en España en 2025, cuando publicó imágenes de su incursión en las Islas Chafarinas mientras deambulaba por un cementerio en el que se encuentran enterrados militares españoles.

ICM