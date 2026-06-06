¿Qué Pasó Hoy en la Línea 2 del Metro, CDMX? Usuarios Reportan Retrasos

Usuarios de la Línea 2 del Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, reportan retraso en la circulación de los trenes

Reportan retrasos en Línea 2 MetroCuartoscuro

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Atención usuarios de la Línea 2 del Metro: retrasos reportados por un objeto en las vías. El Sistema de Transporte responde y agiliza la circulación. Infórmate sobre la situación.

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Problemas en Línea 3 del Metro CDMX Hoy 5 de Junio: ¿Qué Pasó con el Servicio en Estaciones? Reportan Humo