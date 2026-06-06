¿Qué Pasó Hoy en la Línea 2 del Metro, CDMX? Usuarios Reportan Retrasos

La tarde de este viernes 5 de junio 2026, usuarios de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, reportan retrasos en la circulación de los trenes, por lo que ya hay bastante afluencia en los pasillos.

Al respecto, el Sistema de Transporte respondió a los usuarios en redes sociales que, se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías. Sin embargo, la gente indica que no se ha restablecido el servicio.

Según informes de usuarios, una lámina habría caído en la zona de vías.

@Gposiadeoficial

No hay ascenso ni descenso en estas estaciones de L2

Sumado al retraso de la Línea, recuerda que, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.

Y a partir de las 22:00 horas, la operación volverá a realizarse en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Se contará con apoyo de unidades de RTP entre Xola y Pino Suárez.

Humo en Línea 3

En tanto, también esta tarde, usuarios del Metro reportaron retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya que según usuarios había humo en la estación Copilco.

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