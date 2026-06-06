¿Taylor Swift y Travis Kelce se Casarán en el Madison Square Garden? Esto se Sabe

Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en el Madison Square Garden, según reportes. Te contamos qué se sabe de la esperada boda de la pareja.

boda-taylor-swift-travis-kelce-madison-square-garden-rumoresFoto: GettyImages

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Taylor Swift y Travis Kelce planean una boda secreta en Nueva York. ¿Será el Madison Square Garden el lugar elegido? Entérate de los rumores que rodean a esta famosa pareja.

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