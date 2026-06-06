¿Taylor Swift y Travis Kelce se Casarán en el Madison Square Garden? Esto se Sabe

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convertirá en uno de los eventos más mediáticos del año.

Aunque la pareja ha mantenido los detalles bajo estricta privacidad, nuevos reportes apuntan a que la ceremonia podría realizarse en uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York: el Madison Square Garden.

De acuerdo con información publicada por TMZ, una fuente cercana aseguró que la cantante y el jugador de la NFL planean casarse el próximo 3 de julio en una ubicación ubicada en el “centro de Manhattan”. Aunque el lugar exacto no ha sido confirmado por la pareja, las especulaciones rápidamente señalaron al Madison Square Garden como una de las posibilidades.

¿Taylor Swift y Travis Kelce tendrán su boda en el Madison Square Garden?

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han anunciado públicamente cuál será la sede de su boda; sin embargo, el Madison Square Garden se convirtió en el nombre que más fuerza ha tomado entre los rumores debido a su ubicación y capacidad para albergar eventos de gran escala.

Vulture destacó que la descripción de una boda en el “centro de Manhattan” todavía deja abiertas varias posibilidades, ya que podría referirse a diferentes puntos icónicos de Nueva York, desde Central Park hasta Radio City Music Hall u otros espacios reconocidos de la ciudad.

Además, un evento de esta magnitud requeriría un importante operativo de seguridad debido a la popularidad mundial de Swift y la presencia de invitados famosos, por lo que un recinto acostumbrado a grandes producciones podría resultar una opción viable.

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen los detalles de su boda en secreto

Según TMZ, la intérprete habría optado por mantener la información bajo reserva incluso entre sus invitados, revelando únicamente algunos detalles conforme se acerca la fecha de la celebración.

La posibilidad de una boda en Nueva York no sorprende a los seguidores de Taylor Swift, pues la artista tiene una larga relación con la ciudad, que ha sido parte importante de su carrera y de algunas de sus etapas musicales más conocidas.

Por ahora, el supuesto enlace en el Madison Square Garden continúa siendo un rumor y tendremos que esperar una confirmación oficial para conocer dónde se darán finalmente el “sí, acepto” una de las parejas más famosas del entretenimiento y el deporte.