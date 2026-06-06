¿Si Acabo de Comprar Mi Celular Debo Registrar Mi Línea Telefónica?

La regulación establece que la obligación de registro aplica de manera estricta para todas las líneas celulares, ¿pero hay excepciones?

Capitalinos usan el celular mientras descansan en una de las bancas de Avenida Reforma. Foto: CuartoscuroCapitalinos usan el celular mientras descansan en una de las bancas de Avenida Reforma. Foto: Cuartoscuro
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