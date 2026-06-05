Sujetos Asaltan Sucursal Bancaria en Orizaba; Autoridades Montan Operativo de Búsqueda

Dos sujetos presuntamente ingresaron a una sucursal bancaria de Orizaba y sustrajeron dinero, por lo que ya son buscados por las autoridades.

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Asalto en sucursal bancaria de Orizaba: dos sujetos roban dinero y huyen en motocicleta. Autoridades en intensa búsqueda.

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