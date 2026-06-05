Sujetos Asaltan Sucursal Bancaria en Orizaba; Autoridades Montan Operativo de Búsqueda

Durante la tarde de este jueves cuatro de junio, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad al interior de una conocida plaza comercial de la ciudad de Orizaba, debido a un presunto hecho de violencia registrado en el lugar.

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De acuerdo con la información recabada, al menos dos sujetos presuntamente asaltaron una sucursal bancaria, la cual se encuentra ubicada al interior de dicha plaza, lo que provocó que se registrara una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Según los primeros reportes, los presuntos delincuentes ingresaron a la sucursal, se dirigieron al área de cajas y lograron apoderarse de una cantidad de dinero que hasta el momento no ha sido revelada de manera oficial por las autoridades.

No hay personas detenidas tras el asalto a una sucursal bancaria en la ciudad de Orizaba

Posteriormente, ambos sujetos dejaron abandonado un automóvil de color gris en el estacionamiento de dicha plaza comercial y emprendieron la huida con rumbo desconocido, presuntamente a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Tras realizarse el reporte a las autoridades por medio del número de emergencias 911, elementos policiacos llevaron a cabo un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad de Orizaba; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte en el que se dé a conocer que hay personas detenidas.

Las autoridades indicaron que ya se encargan de analizar las cámaras de videovigilancia del lugar donde se registró el presunto asalto para tratar de identificar a los responsables y de esta manera continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en dicha sucursal bancaria de Orizaba, Veracruz.