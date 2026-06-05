Dan Último Adiós a Paramédicos Fallecidos tras ser Arrastrados por Inundaciones en Veracruz

Con las sirenas de varias ambulancias sonando, colaboradores acompañaron la tarde de este jueves cuatro de junio el cortejo fúnebre que trasladaba el cuerpo del paramédico José Antonio Callejas a su sepelio en el panteón municipal de la ciudad de Veracruz.

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El cuerpo del paramédico José Antonio fue sepultado entre lágrimas de familiares y la nostalgia de amigos y compañeros socorristas de diversas organizaciones civiles de atención de emergencias y rescate a la ciudadanía, quienes acompañaron a sus seres cercanos.

Su muerte y la de su hijastro dejaron consternación en la sociedad; antes que cayeran al tragatormentas la madrugada del pasado martes dos de junio tras las intensas lluvias registradas en la zona, cuando según los reportes habían terminado su jornada laboral, dejaron su ambulancia con la que salvaban vidas y se dirigían a casa en una motocicleta.

Daniel Alviere, menor succionado por tragatormentas, fue sepultado en San Andrés Tuxtla

Según lo informado, Daniel Jessi Alviere, un menor de edad que contaba con 15 años al momento que se registraron los hechos, también fue sepultado tras también ser víctima de dicho incidente; sin embargo, su sepelio se llevó a cabo en el municipio de San Andrés Tuxtla, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con habitantes de la zona de tejería, lugar donde se registró el accidente, en el área donde se ubica el tragatormentas, un ducto de casi dos metros de diámetro, a dos días del fatal accidente, solo fue colocada una cinta de protección.

Hasta este momento, no hay indicios en el lugar sobre la colocación de alguna protección más segura para evitar que sigan las tragedias como la ocurrida durante la madrugada del pasado martes dos de junio en la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la zona conocida como Tejería.