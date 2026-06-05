Dan Último Adiós a Paramédicos Fallecidos tras ser Arrastrados por Inundaciones en Veracruz

Amigos y familiares dieron el último adiós a los paramédicos que fallecieron al ser succionados por un tragatormentas durante las fuertes lluvias registradas en la zona de Tejería.

Dan Último Adiós a Paramédicos Fallecidos al Ser Succionados por Tragatormentas en VeracruzFoto: N+

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Dan último adiós a paramédicos en Veracruz tras ser succionados por un tragatormentas. La comunidad pide acciones para prevenir futuros accidentes.

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