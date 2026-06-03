Velan Restos de Motociclistas Fallecidos Tras ser Arrastrados por Inundación en Veracruz

Velan en una vivienda de la colonia Hidalgo en la ciudad de Veracruz, los restos de las dos personas fallecidas en un tragatormentas al cruzar zona inundada de la carretera Veracruz-Xalapa.

Motocicleta y tragatormentas abierto donde cayeron motociclistas y fallecieron durante inundación en VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Veracruz: velan a motociclistas arrastrados por inundación en carretera Veracruz-Xalapa. Familiares piden privacidad en su duelo. Conoce más sobre este lamentable accidente.

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