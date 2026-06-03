Velan Restos de Motociclistas Fallecidos Tras ser Arrastrados por Inundación en Veracruz

En la colonia Hidalgo de la ciudad y puerto de Veracruz, específicamente en la calle Solidaridad entre López Velarde y Otón. Se están velando los restos de quienes lamentablemente ayer perdieron la vida después de que intentaran cruzar una zona inundada sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la localidad de Tejería en este municipio de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclistas Fallecidos Durante Inundación en Veracruz son Velados por Familiares

Según datos recabados desde la noche del martes 2 de junio, bueno, llegaron los cuerpos de José Antonio Callejas Villalba, padrastro de Joshi de 15 años de edad para ser realizados los servicios funerarios por parte de familiares y amigos, quienes han pedido respeto y quieren privacidad por el duelo que están viviendo en estos momentos tras lamentable accidente que les arrebato la vida a José Antonio Callejas Villalba y también al menor identificado como Joshi o Daniel como también ha sido mencionado.

Cuerpo de menor fallecido será trasladado a Los Tuxtlas

Se dio a conocer que el menor de 15 años será trasladado hacia Los Tuxtlas, lugar de donde es originario. Él hoy será llevado hacia aquella zona de este estado de Veracruz y mañana será sepultado en aquel punto, mientras que José Antonio Callejas Villalba, el otro fallecido y padrastro del menor, él sí estará siendo sepultado mañana jueves 4 de junio en la ciudad de Veracruz en las instalaciones del Panteón Jardín.

Esto es lo que acontece tras este lamentable hecho sucedido durante la madrugada de ayer cuando arrastraban su moto en esta zona inundada de la carretera Veracruz-Xalapa y un tragatormentas abierto, lamentablemente ellos cayeron ahí y fueron encontrados en la zona de vías por la zona de Tejería, a un costado de una empresa dedicada a la fabricación de tubos y hoy se están velando los restos de ambas víctimas mortales de este lamentable accidente.