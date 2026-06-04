Autoridades Refuerzan Operativo por Aire y Tierra para Localizar a Comunicadora en Nanchital

Tras la presunta privación de la libertad de la comunicadora con iniciales R.G.R., las autoridades han reforzado los operativos en municipios de la zona sur del estado como Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste con búsquedas por tierra y por aire para dar con su paradero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúa Operativo de Seguridad en Nanchital para Dar con Paradero de Comunicadora Desaparecida

Durante la noche del pasado miércoles tres de junio, el Ayuntamiento del municipio de Nanchital dio a conocer por medio de un comunicado a la ciudadanía que las autoridades de seguridad de los ámbitos federal y estatal han puesto en marcha acciones y operativos en distintos puntos del municipio.

Asimismo, se dio a conocer que en dichas labores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Estatal y demás corporaciones competentes, en el ámbito de sus atribuciones.

En dicho comunicado se dio a conocer que las acciones son encabezadas por las instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia, esto con el objetivo de fortalecer las tareas de vigilancia, prevención y atención de los hechos que actualmente son materia de investigación.

Por medio del mismo documento, el ayuntamiento ha exhortado a la población a mantener la calma, permitir el desarrollo de las labores operativas y atender en todo momento las indicaciones que emitan las autoridades del municipio de Nanchital.

FGE informa que mantiene la búsqueda de comunicadora al sur de Veracruz

Una carpeta de investigación se ha iniciado derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital, al sur del estado.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos. También se dio a conocer que, desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las indagatorias correspondientes.

Se informó que estas labores se realizan con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de datos personales para localizar a la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos.