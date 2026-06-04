Autoridades Refuerzan Operativo por Aire y Tierra para Localizar a Comunicadora en Nanchital

Las autoridades de la zona sur de veracruz dieron a conocer que se han reforzado los operativos de búsqueda para dar con el paradero la la comunicadora privada de la libertad en Nanchital.

Autoridades Refuerzan Operativo por Aire y Tierra para Localizar a Comunicadora en NanchitalFoto: N+

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Búsqueda intensificada en Veracruz: Comunicadora R.G.R. sigue desaparecida. Operativos por tierra y aire en Nanchital y alrededores. Detalles aquí.

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