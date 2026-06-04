Aviso Especial por Temporal Lluvioso en Veracruz: Hay Alerta para Estos Días de Junio 2026

Fue anunciado un temporal lluvioso en el estado de Veracruz, por lo que autoridades activaron un aviso especial para tomar precauciones.

Aviso especial por lluvia en VeracruzFoto: Ceec Protección Civil

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Veracruz bajo aviso especial por lluvias intensas. Vaguada y disturbio tropical traerán tormentas eléctricas. Consulta el pronóstico y toma precauciones.

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