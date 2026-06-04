Aviso Especial por Temporal Lluvioso en Veracruz: Hay Alerta para Estos Días de Junio 2026

Este jueves 4 de junio, fue activado un aviso especial por un temporal lluvioso en el estado de Veracruz. En N+ te compartimos toda la información sobre las condiciones meteorológicas, para que tomes tus precauciones en ese mes de junio 2026.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, una vaguada en superficie sobre el suroeste del Golfo de México, el paso de la onda tropical 4 al sur de los estado de Oaxaca y Guerrero, y el posible desarrollo de un disturbio tropical sobre el Golfo de Tehuantepec, mantendrán el potencial para lluvias y tormentas eléctricas en el estado de Veracruz, durante los próximos 5 días.

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Estos sistemas también ocasionarán también, viento moderado a fresco del Norte, Noreste y Este en costas, y variable con rachas fuertes en zonas de tormentas. A continuación, te dejamos el pronóstico del tiempo para el restos del fin de semana, donde habrá lluvias.

Pronóstico del clima para este fin de semana de junio en Veracruz

Jueves 4 de junio 2026: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm, en regiones montañosas de todo la entidad. También se espera viento del Norte, Noreste y Este de 20 a 35 km/h en las costas, con rachas en zonas de tormentas.