Aviso Especial por Temporal Lluvioso en Veracruz: Hay Alerta para Estos Días de Junio 2026
Fue anunciado un temporal lluvioso en el estado de Veracruz, por lo que autoridades activaron un aviso especial para tomar precauciones.
Foto: Ceec Protección Civil
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Veracruz bajo aviso especial por lluvias intensas. Vaguada y disturbio tropical traerán tormentas eléctricas. Consulta el pronóstico y toma precauciones.
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PorRedacción N+
Este jueves 4 de junio, fue activado un aviso especial por un temporal lluvioso en el estado de Veracruz. En N+ te compartimos toda la información sobre las condiciones meteorológicas, para que tomes tus precauciones en ese mes de junio 2026.
De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, una vaguada en superficie sobre el suroeste del Golfo de México, el paso de la onda tropical 4 al sur de los estado de Oaxaca y Guerrero, y el posible desarrollo de un disturbio tropical sobre el Golfo de Tehuantepec, mantendrán el potencial para lluvias y tormentas eléctricas en el estado de Veracruz, durante los próximos 5 días.
Estos sistemas también ocasionarán también, viento moderado a fresco del Norte, Noreste y Este en costas, y variable con rachas fuertes en zonas de tormentas. A continuación, te dejamos el pronóstico del tiempo para el restos del fin de semana, donde habrá lluvias.
Pronóstico del clima para este fin de semana de junio en Veracruz
Jueves 4 de junio 2026: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm, en regiones montañosas de todo la entidad. También se espera viento del Norte, Noreste y Este de 20 a 35 km/h en las costas, con rachas en zonas de tormentas.
Viernes 5 de junio 2026: Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 70 a 150 mm especialmente en las partes altas de las cuencas del Tuxpan al Papaloapan y de 20 a 50 mm en las cuencas del sur. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.
Sábado 6 de junio 2026: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 50 a 70 mm especialmente en regiones montañosas del norte y centro y de 20 a 50 mm en las cuencas del sur, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa.