Taxi es Arrastrado por Derrumbe de Tierra Originado por Fuertes Lluvias en Veracruz

Este miércoles 3 de junio se confirmó que el taxi con número económico XL-5126 fue arrastrado por un derrumbe ocurrido en la carretera hacia Xico Viejo la tarde-noche del día martes.

El incidente dejó a una mujer con lesiones de consideración y otras dos personas con lesiones menores, incluido el conductor.

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Fue poco antes de las siete de la noche que se reportó el derrumbe en la citada vía de comunicación y derivado de este, un taxi de Xalapa con número económico XL-5126 fue empujado por la caída de rocas y tierra, cayendo en un barranco varios metros abajo.

Pasadas las 2 de la mañana se logró retirar la totalidad de los escombros de la carretera y se pudo volver a abrir al paso vehicular.

Habitantes de localidades como Xico Viejo, Matlalapa, Pocitos y otras, quedaron varadas por varias horas, aunque muchos optaron por regresar a Xico, para esperar la apertura de la vía de comunicación.

Lluvias colapsan barda de escuela en Veracruz

La barda perimetral de la escuela primaria “Leyes de Reforma”. Las lluvias de la madrugada del pasado martes 2 de junio deslavaron la tierra haciendo colapsar la estructura y dejando la raíz de un árbol al aire.

Se informó que las clases en el plantel educativo fueron suspendidas hasta nuevo aviso, esto ante el riesgo que representa para los alumnos. Y también porque la caída de la barda daño las bombas de agua del edificio, motivo que los dejó sin agua.

Los bloques grandes de concreto y lodo cayeron y cubrieron parte de la Calle Bahía de Turiacú del infonavit Las Brisas, en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz . Los vecinos señalaron que temen que el riesgo continúe y esta situación afecte sus viviendas.