Taxi es Arrastrado por Derrumbe de Tierra Originado por Fuertes Lluvias en Veracruz

En Xico Viejo, debido a las lluvias se originó un deslizamiento de tierra que dejó incomunicada la zona por varias horas.

Lluvias causan deslave de tierra en Xico ViejoFoto: N+

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Derrumbe en carretera a Xico Viejo deja a un taxi en el barranco y a la zona incomunicada. Tres personas resultaron heridas. La vía fue reabierta tras horas de trabajo.

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