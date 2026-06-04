¿Cuándo Son los Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz? Lista de Colonias Sin Servicio por Cada Día

En la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana, las autoridades locales dieron a conocer el calendario de tandeos que se aplicará durante junio de 2026, esquema que continuará en la zona como una medida ante la alta demanda del servicio de agua.

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El calendario de tandeos indica que diversas colonias de Xalapa enfrentarán periodos prolongados sin agua potable, ya que algunas recibirán el servicio únicamente durante 10 días en todo el mes, mientras que otras tendrán acceso entre 12 y 16 días.

Este mes de junio los subsectores 1, 2 y 3 serán de los más afectados, ya que tendrán servicio únicamente durante 10 días en todo el mes. Esto significa que las familias de estas zonas podrían permanecer hasta 20 días sin agua potable.

En cuanto a los macrosectores, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) dio a conocer que el Macrosector A contará con servicio durante al menos 12 días durante el mes de junio, mientras que el Macrosector B también tendrá agua únicamente 12 días.

¿Cuáles son las colonias y las fechas en las que se contará con agua en Xalapa?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa informó que en el Macrosector A son alrededor de 150 colonias y fraccionamientos que contarán con el servicio durante los días 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29 y 30 de junio. Mientras que el Macrosector B son más de 150 y contarán con el servicio los días 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 y 27 de junio.

MACROSECTOR A:

12 de diciembre, 2 de julio, 23 de marzo, 24 de abril, 06 de junio, 07 de noviembre, Acueducto Cerro Colorado, Ampliación Brisas del Sumidero, Ampliación Margarita Maza de Juárez, Ampliación Unión, Ampliación Vasconcelos, Arboledas de Xalapa, Arboledas del Sumidero, Arboledas del Tronconal, Aviación civil, Balcones de Xalapa, Bosque de Niebla.

Asimismo, se incluyen las colonias y fraccionamientos que se mencionan a continuación.

Campestre Molino de Flores

Campo de tiro

Central de abastos

Circuito Las Águilas

Continental

Convergencia

Culturas mexicanas

Desarrollo social San Bruno

El Moral

El Palenque

El Pocito

El Vergel

El Encanto del Sumidero

Floresta

Fraccionamiento Jardines de las Ánimas

Fraccionamiento de la Molienda

Fraccionamiento Lomas de Santa Fe



Framboyanes, Fuentes de las ánimas, Heberto Castillo, Ignacio Zaragoza, Imperial, Jaramillo, Jardines de Xalapa, José Revueltas, José Vasconcelos, La Cúspide, La Giralda, La Haciendita, La Ermita, La Marquesa, La Molienda, La Pedreguera, Lagunilla, Las Águilas I y II, Las Brisas, Las Palomas, Loma Bonita, Las Lomas del Seminario, Los Prados, Luz del Barrio

Margarita Maza de Juárez

Maver

Monte Magno

Monte Novo

Monte Video

Morelos

Nacional

Obrero mundial

Olmo / Trancas

Palo Blanco

Parte Baja del Fraccionamiento El Sumidero

Parte Alta de Carolina Anaya

Paseo de la Reina

Portón Colorado

Predio de la Virgen

Ptar 1

Puente de Triana

Rafael Hernández Villalpando

Revolución, Une Pri, Unidad del Bosque Ferrocarrilero, Unidad el Cafetal, Unidad Habitacional FOVISSSTE, Unidad y Progreso, Unión, Unión Ferrocarrilera, Valles del Tronconal, Vicente Guerrero, 26 de agosto, Acueducto Ánimas, Agrícola, Ampliación Miguel Alemán, Bella Vista, Bosque de las Lomas, Buena Vista, Caminos, Casa Blanca, Cañón de Colorado hacia arriba.

Carolino Anaya

Dos Vistas Ánimas

Ejido Benito Juárez

Emiliano Zapata Sur

Fracc. Buenos Aires

Fracc. Cañada Ánimas

Fracc. La loma

Fracc. Las cumbres

Fracc. Los pinos

Fracc. Olmo

Fracc. Paraíso

Fracc. Real del Bosque

Fracc. Valle Rubí Ánimas

Fredepo Reserva Territorial

Herradura

Indeco Ánimas

Indeco Constituyentes



Loma de Oro, Libertad, Loma Esmeralda Ánimas, Lomas del Sumidero, Los Arenales, Los Cedros, Los Coralillos, Margarita Morán II, Mártires de Chicago, Miguel Alemán, Moctezuma, Montes de Xalapa, Nueva Herradura, Nueva Xalapa, Nuevo Xalapa, Pedregal de las Ánimas, Peñón de las Cumbres, Popular Ánimas, Pozo Azul, Real del Bosque, Reserva Territorial.

Residencial El Lago

Santa Bárbara

Unidad Habitacional Lomas Verdes

Unidad Habitacional Pastoresa

Valle Anáhuac

Villas Arco Sur

Villas de Xalapa

Xalapa 2000

Zipor

Colonias y fraccionamientos del MACROSECTOR B que contarán con el servicio

2 de abril, Agua Clara, Agua Santa 1, Agustín Lara, América, Ampliación Higueras, Atenas, Azteca, Badillo, Bosque del Sumidero, Brisas del Sumidero, Bugambilias de Xalapa, Casa Blanca, Centenario, Col. 10 de mayo, Constitución Sumidero, Constituyentes, Continental, Ejido El Sumidero, Ejido El Tronconal, El Arroyo, El Cafetal, El Coyol, El Nacimiento, El Tanque.

El Triunfo

Encinal

Ferrer Guardia

Fesapauv Cristal

Flores de Casa Blanca

Fracc. Campestre

Fracc. Veracruz

Francisco Villa

Gobernadores

Herón Proal

Higueras

Huizachal

Infonavit Pomona

Jardines de las Flores 2000

Jardines de Santa Rosa

Jardines del Castillo

Las Margaritas

Las Minas

Laureles, Lázaro Cárdenas, Lealtad Institucional, Los Cántaros, Los Pinos, Los Tulipanes, María Esther Zuno de Echeverría, Miguel Alemán, Miradores del Sumidero, Obrero Campesino, Olivo de las Ánimas, Peñascal, Piedra Parada, Provipo, Rebombeo Ánimas, Represa San Bruno, Rotaría, Salvador Díaz Mirón, San Bruno, San Judas Tadeo, Santa Rosa, Santa Teodora.

Sebastián Lerdo de Tejada

UDICV

Unidad Deportiva

El Castillo

Unidad Habitacional Pomona

Unidad Veracruzana

Valle de las Ánimas

Valles de cristal

Vanguardia Revolucionaria

Zona Centro, parte alta

2 de abril

21 de marzo

3 de mayo

Adalberto Tejeda

Álvaro Obregón

Ampliación de Libertad

Ánimas Sección Cafetales



Barranca Honda, Belisario Domínguez, Benito Juárez, Cafetales, Cafetos, Calpulli, Centro parte baja, Campo Campestre Porvenir, Campo Nuevo, Cerro Colorado, Chula Vista, Cincuentenario, Coapexpa, Colinas del Lago, Congregación de Paso Ladrillo, Cuauhtémoc, El Haya, El Roble, El Naranjal, Electricistas, Felipe Carrillo Puerto, Fracc. Bugambilias Las trancas.

Fracc. Colibrí

Fracc. Dalia

Fracc. El tejar

Fracc. El tucán

Fracc. Ensueño

Fracc. Gravileas

Fracc. Joyas de Xalapa

Fracc. La Cima

Fracc. La Moraleja

Fracc. Las Alondras

Fracc. Los Ángeles

Fracc. Pomona

Fracc. Real del Centro

Fracc. Residencial Las Américas

Fracc. Terranova

Fracc. Xallitic

Francisco I. Madero



J. J. Pane, El Jardín de las Flores, Jardines del Bambú, Josefa Ortiz de Domínguez, La Ciénaga, La Providencia, Las Barricas, Las Cascadas, Las Fuentes, Las Haciendas, Las Jacarandas, Las Maravillas, Las Trancas, Loma Alta, Lomas de la Pradera, Lomas de la Sedeño, Lomas de las Haciendas, Lomas del Tejar, Los Ángeles, Lucas Martín, Marco Antonio Muñoz.

Margarita Moran

México

Modelo

Morada del Quetzal

Obreros Textiles

Ojo de Agua

Ollintonal

Parte de Benito Juárez

Perseverancia

Periodistas

Pradera

Pumar

Rafael Guízar y Valencia

Av. Rébsamen y Desiderio Pavón

Reforma

Represa del Carmen

Revolución

Rubén Pabello Acosta



Santa Anita, Santa Fe de las Trancas, Santa Lucía 1 y 2, Sóstenes M. Blanco, SIPEH Ánimas, Tabasco, Tamborrel, Tatahuicapan, Unidad del Bosque, Unidad del Valle, Valle Hermoso, Valle Real, Valle de los Pinos, Venustiano Carranza, Vistahermosa Ánimas y Zion Solaris.