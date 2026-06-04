¿Cuándo Son los Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz? Lista de Colonias Sin Servicio por Cada Día

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento dio a conocer la lista de colonias y días en los que se contará con el servicio de agua potable en la ciudad de Xalapa.

Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz: Lista de Colonias y Días en los Que Habrá Agua PotableFoto: N+

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¿Vives en Xalapa? Prepárate para cortes de agua en junio 2026. Algunas colonias tendrán agua solo 10 días. Consulta las fechas y planifica tu consumo.

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