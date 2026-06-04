¿Cuándo Son los Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz? Lista de Colonias Sin Servicio por Cada Día

En la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana, las autoridades locales dieron a conocer el calendario de tandeos que se aplicará durante junio de 2026, esquema que continuará en la zona como una medida ante la alta demanda del servicio de agua.
El calendario de tandeos indica que diversas colonias de Xalapa enfrentarán periodos prolongados sin agua potable, ya que algunas recibirán el servicio únicamente durante 10 días en todo el mes, mientras que otras tendrán acceso entre 12 y 16 días.
Este mes de junio los subsectores 1, 2 y 3 serán de los más afectados, ya que tendrán servicio únicamente durante 10 días en todo el mes. Esto significa que las familias de estas zonas podrían permanecer hasta 20 días sin agua potable.
En cuanto a los macrosectores, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) dio a conocer que el Macrosector A contará con servicio durante al menos 12 días durante el mes de junio, mientras que el Macrosector B también tendrá agua únicamente 12 días.
¿Cuáles son las colonias y las fechas en las que se contará con agua en Xalapa?
La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa informó que en el Macrosector A son alrededor de 150 colonias y fraccionamientos que contarán con el servicio durante los días 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29 y 30 de junio. Mientras que el Macrosector B sonmás de 150 y contarán con el servicio los días 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 y 27 de junio.
MACROSECTOR A:
12 de diciembre, 2 de julio, 23 de marzo, 24 de abril, 06 de junio, 07 de noviembre, Acueducto Cerro Colorado, Ampliación Brisas del Sumidero, Ampliación Margarita Maza de Juárez, Ampliación Unión, Ampliación Vasconcelos, Arboledas de Xalapa, Arboledas del Sumidero, Arboledas del Tronconal, Aviación civil, Balcones de Xalapa, Bosque de Niebla.
Asimismo, se incluyen las colonias y fraccionamientos que se mencionan a continuación.
Campestre Molino de Flores
Campo de tiro
Central de abastos
Circuito Las Águilas
Continental
Convergencia
Culturas mexicanas
Desarrollo social San Bruno
El Moral
El Palenque
El Pocito
El Vergel
El Encanto del Sumidero
Floresta
Fraccionamiento Jardines de las Ánimas
Fraccionamiento de la Molienda
Fraccionamiento Lomas de Santa Fe
Framboyanes, Fuentes de las ánimas, Heberto Castillo, Ignacio Zaragoza, Imperial, Jaramillo, Jardines de Xalapa, José Revueltas, José Vasconcelos, La Cúspide, La Giralda, La Haciendita, La Ermita, La Marquesa, La Molienda, La Pedreguera, Lagunilla, Las Águilas I y II, Las Brisas, Las Palomas, Loma Bonita, Las Lomas del Seminario, Los Prados, Luz del Barrio
Margarita Maza de Juárez
Maver
Monte Magno
Monte Novo
Monte Video
Morelos
Nacional
Obrero mundial
Olmo / Trancas
Palo Blanco
Parte Baja del Fraccionamiento El Sumidero
Parte Alta de Carolina Anaya
Paseo de la Reina
Portón Colorado
Predio de la Virgen
Ptar 1
Puente de Triana
Rafael Hernández Villalpando
Revolución, Une Pri, Unidad del Bosque Ferrocarrilero, Unidad el Cafetal, Unidad Habitacional FOVISSSTE, Unidad y Progreso, Unión, Unión Ferrocarrilera, Valles del Tronconal, Vicente Guerrero, 26 de agosto, Acueducto Ánimas, Agrícola, Ampliación Miguel Alemán, Bella Vista, Bosque de las Lomas, Buena Vista, Caminos, Casa Blanca, Cañón de Colorado hacia arriba.
Carolino Anaya
Dos Vistas Ánimas
Ejido Benito Juárez
Emiliano Zapata Sur
Fracc. Buenos Aires
Fracc. Cañada Ánimas
Fracc. La loma
Fracc. Las cumbres
Fracc. Los pinos
Fracc. Olmo
Fracc. Paraíso
Fracc. Real del Bosque
Fracc. Valle Rubí Ánimas
Fredepo Reserva Territorial
Herradura
Indeco Ánimas
Indeco Constituyentes
Loma de Oro, Libertad, Loma Esmeralda Ánimas, Lomas del Sumidero, Los Arenales, Los Cedros, Los Coralillos, Margarita Morán II, Mártires de Chicago, Miguel Alemán, Moctezuma, Montes de Xalapa, Nueva Herradura, Nueva Xalapa, Nuevo Xalapa, Pedregal de las Ánimas, Peñón de las Cumbres, Popular Ánimas, Pozo Azul, Real del Bosque, Reserva Territorial.
Residencial El Lago
Santa Bárbara
Unidad Habitacional Lomas Verdes
Unidad Habitacional Pastoresa
Valle Anáhuac
Villas Arco Sur
Villas de Xalapa
Xalapa 2000
Zipor
Colonias y fraccionamientos del MACROSECTOR B que contarán con el servicio
2 de abril, Agua Clara, Agua Santa 1, Agustín Lara, América, Ampliación Higueras, Atenas, Azteca, Badillo, Bosque del Sumidero, Brisas del Sumidero, Bugambilias de Xalapa, Casa Blanca, Centenario, Col. 10 de mayo, Constitución Sumidero, Constituyentes, Continental, Ejido El Sumidero, Ejido El Tronconal, El Arroyo, El Cafetal, El Coyol, El Nacimiento, El Tanque.
El Triunfo
Encinal
Ferrer Guardia
Fesapauv Cristal
Flores de Casa Blanca
Fracc. Campestre
Fracc. Veracruz
Francisco Villa
Gobernadores
Herón Proal
Higueras
Huizachal
Infonavit Pomona
Jardines de las Flores 2000
Jardines de Santa Rosa
Jardines del Castillo
Las Margaritas
Las Minas
Laureles, Lázaro Cárdenas, Lealtad Institucional, Los Cántaros, Los Pinos, Los Tulipanes, María Esther Zuno de Echeverría, Miguel Alemán, Miradores del Sumidero, Obrero Campesino, Olivo de las Ánimas, Peñascal, Piedra Parada, Provipo, Rebombeo Ánimas, Represa San Bruno, Rotaría, Salvador Díaz Mirón, San Bruno, San Judas Tadeo, Santa Rosa, Santa Teodora.
Sebastián Lerdo de Tejada
UDICV
Unidad Deportiva
El Castillo
Unidad Habitacional Pomona
Unidad Veracruzana
Valle de las Ánimas
Valles de cristal
Vanguardia Revolucionaria
Zona Centro, parte alta
2 de abril
21 de marzo
3 de mayo
Adalberto Tejeda
Álvaro Obregón
Ampliación de Libertad
Ánimas Sección Cafetales
Barranca Honda, Belisario Domínguez, Benito Juárez, Cafetales, Cafetos, Calpulli, Centro parte baja, Campo Campestre Porvenir, Campo Nuevo, Cerro Colorado, Chula Vista, Cincuentenario, Coapexpa, Colinas del Lago, Congregación de Paso Ladrillo, Cuauhtémoc, El Haya, El Roble, El Naranjal, Electricistas, Felipe Carrillo Puerto, Fracc. Bugambilias Las trancas.
Fracc. Colibrí
Fracc. Dalia
Fracc. El tejar
Fracc. El tucán
Fracc. Ensueño
Fracc. Gravileas
Fracc. Joyas de Xalapa
Fracc. La Cima
Fracc. La Moraleja
Fracc. Las Alondras
Fracc. Los Ángeles
Fracc. Pomona
Fracc. Real del Centro
Fracc. Residencial Las Américas
Fracc. Terranova
Fracc. Xallitic
Francisco I. Madero
J. J. Pane, El Jardín de las Flores, Jardines del Bambú, Josefa Ortiz de Domínguez, La Ciénaga, La Providencia, Las Barricas, Las Cascadas, Las Fuentes, Las Haciendas, Las Jacarandas, Las Maravillas, Las Trancas, Loma Alta, Lomas de la Pradera, Lomas de la Sedeño, Lomas de las Haciendas, Lomas del Tejar, Los Ángeles, Lucas Martín, Marco Antonio Muñoz.
Margarita Moran
México
Modelo
Morada del Quetzal
Obreros Textiles
Ojo de Agua
Ollintonal
Parte de Benito Juárez
Perseverancia
Periodistas
Pradera
Pumar
Rafael Guízar y Valencia
Av. Rébsamen y Desiderio Pavón
Reforma
Represa del Carmen
Revolución
Rubén Pabello Acosta
Santa Anita, Santa Fe de las Trancas, Santa Lucía 1 y 2, Sóstenes M. Blanco, SIPEH Ánimas, Tabasco, Tamborrel, Tatahuicapan, Unidad del Bosque, Unidad del Valle, Valle Hermoso, Valle Real, Valle de los Pinos, Venustiano Carranza, Vistahermosa Ánimas y Zion Solaris.