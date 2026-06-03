¿Cuándo es la Marcha del Orgullo Gay 2026 en Veracruz? Ruta y Horario para el Pride

Ya inició el mes de Junio, el cual es conocido como el mes de Pride, en conmemoración a la comunidad LGBT, mismo donde se promueve la igualdad y la lucha histórica por sus derechos. Cada año se realiza una marcha en estas fechas, por lo que te informamos todos los detalles.

En este mes del orgullo, se realizan marchas lideradas por la comunidad LGBTIQ+ en distintos puntos del país, por lo que te compartimos la fecha y el horario de la que se llevará a cabo en el estado de Veracruz en este 2026.

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¿Cuál es la ruta de la marcha de la comunidad LGBTIQ+ en Veracruz-Boca del Río?

En este mes de junio del 2026, se realizará la marcha LGBTIQ+ en su edición número 15, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio. El punto de reunión será en la avenida José Martí y Bulevar Manuel Ávila Camacho.

El recorrido iniciará en el bulevar Manuel Ávila Camacho con dirección a la Macroplaza del Malecón de la ciudad de Veracruz. El contingente atravesará las calles colindantes hasta su cierre, el cual será en la Macroplaza con un evento masivo artístico.

¿A qué hora es la marcha del orgullo 2026 en Veracruz-Boca del Río?

El contingente informó que la hora de reunión será en punto de las 17:00 horas en la avenida antes mencionada, para iniciar a las 18:00 horas en Martí y Bulevar Manuel Ávila Camacho. La marcha se realizará bajo el lema “Siempre defenderemos ser quienes somos”.

Hasta el momento, no se ha informado si habrá artistas invitados en la marcha del estado de Veracruz, como en otros años. Sin embargo, se espera la participación de un gran contingente.