¿Cuándo es la Marcha del Orgullo Gay 2026 en Veracruz? Ruta y Horario para el Pride

Ya se encuentran listos para realizar la marcha del orgullo LGBT en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

Marcha LGBT en VeracruzFoto: N+

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¡Prepárate para la marcha LGBTIQ+ 2026 en Veracruz-Boca del Río! Este 21 de junio, únete al recorrido desde el Bulevar Manuel Ávila Camacho hasta la Macroplaza. La reunión es a las 17:00 horas. ¡No te lo pierdas!

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