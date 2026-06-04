Matan a Tiros a Taxista Mientras Conducía su Unidad en Veracruz; Autoridades Investigan

Un hombre identificado como Fausto “N” de 54 años de ocupación taxista, fue asesinado a tiros mientras conducía su unidad servicio público por calles del sur de Veracruz.

Asesinan a taxista en el sur de VeracruzFoto: Cristina Juárez del Sue

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Matan a tiros a un taxista en Jáltipan, Veracruz. Fausto, de 54 años, perdió la vida en un ataque armado. Las autoridades investigan el caso.

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