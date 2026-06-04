Matan a Tiros a Taxista Mientras Conducía su Unidad en Veracruz; Autoridades Investigan
Un hombre identificado como Fausto “N” de 54 años de ocupación taxista, fue asesinado a tiros mientras conducía su unidad servicio público por calles del sur de Veracruz.
Foto: Cristina Juárez del Sue
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Matan a tiros a un taxista en Jáltipan, Veracruz. Fausto, de 54 años, perdió la vida en un ataque armado. Las autoridades investigan el caso.
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PorRedacción N+
Durante la noche del miércoles 3 de junio en Jáltipan al sur de Veracruz, se reportó un hechoviolento donde un taxista fue ejecutado a balazos mientras conducía en calles de la colonia San Cristóbal.
La víctima de este hecho violento fue identificado como Fausto "N" de 54 años de edad, conductor de la unidad marcada con el número 297, quien perdió la vida de manera instantánea.
Según el reporte de hechos el ataque ocurrió sobre la calle Francisco Villa, entre Gutiérrez Zamora y Ramón Corona de la colonia San Cristóbal en el municipio de Jaltipán, Veracruz.
Al lugar acudieron como primeros respondientes un grupo de paramédicos quienes buscabanbrindarle los primeros auxilios a la víctima para mantenerlo con vida; sin embargo, al revisarlo confirmaron el deceso, ya que el hombre para ese momento ya no contaba con signos vitales.
Las autoridades que atendieron el suceso tomaron conocimiento del ataquearmado y procedieron a acordonar la zona, para resguardar la escenadelcrimen en tanto se dio la llegada de elementos periciales para recabar indicios que ayuden a esclarecer este hechoviolento.
En la zona se implementó un operativodeseguridad para darconél o los agresores que cometieron este crimen. Hasta el momento no se cuenta con reporte alguno de personas detenidas que se encuentren vinculadas a este ataquearmado que generó alarma entre los habitantes del sur de la entidad.
Abandonan taxi que chocó contra torre de CFE en Nogales
Una intensamovilización de cuerpos de emergencia y corporacionespoliciales, se registró durante la noche de este miércoles en la colonia El Encinar del municipio de Nogales, luego del reporte de un accidente vehicular en el que se vio involucrado el taxi marcado con el número económico 117 del municipio de Camerino Z. Mendoza.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Nayarit, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar un taxichocó contra una torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por causas relacionadas presuntamente con el exceso de velocidad y la falta de periciaalvolante.
El choferhuyó del lugar para evadir responsabilidades. La unidad fue retenida por autoridades de tránsito y esperarán sea reclamada para que se responda por los daños ocasionados a la torre, afortunadamente no se vio interrumpida la energía eléctrica.