Adulto Mayor Muere tras Caerle Rayo en Veracruz; Caminaba Bajo la Lluvia

Un hombre perdió la vida al ser alcanzado por un rayo cuando caminaba bajo la lluvia en el Quinto Barrio del municipio de Rafael Delgado.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, cuando Silverio N de 61 años de ocupación campesino, caminaba rumbo a su casa y fue alcanzado por un rayo.

El hecho ocurrió cerca de la terminal de autobuses del municipio, donde vecinos quedaron alertados por el estruendo y el intenso fenómeno meteorológico.

Minutos después solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y Paramédicos de Protección Civil, Grupo de Rescate Fénix y elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el deceso del adulto mayor, ya que no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía Regional y peritos acudieron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Información en desarrolllo...