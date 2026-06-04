Adulto Mayor Muere tras Caerle Rayo en Veracruz; Caminaba Bajo la Lluvia

En Rafael Delgado, un hombre murió cuando caminaba durante la tormenta con rumbo a su casa cuando fue alcanzado por un rayo, el cual le causó la muerte.

Adulto muere al ser impactado por rayo en Rafael Delgado, VeracruzFoto: N+

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Un hombre de 61 años muere en Rafael Delgado tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta. Descubre los detalles de este lamentable incidente.

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Rayo Mata a Adulto Mayor Durante Tormenta en el Quinto Barrio en Rafael Delgado Zona Centro Veracruz