EUA Incauta Arsenal de Red de Tráfico de Armas Vinculada a México

La embajada de EUA en México aseguró que la incautación es un ejemplo del trabajo de las autoridades estadounidenses para mantener armas de grado militar lejos del país

EUA Incauta Arsenal de Red de Tráfico de Armas Vinculada a MéxicoIncautan rifle Barrett calibre .50 en red de tráfico de armas vinculada a México. Foto: N+

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Este tipo de armamento pesado es altamente cotizado por los cárteles mexicanos por su capacidad para perforar blindajes y estructuras

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