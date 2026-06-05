EUA Incauta Arsenal de Red de Tráfico de Armas Vinculada a México

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el 3 de junio autoridades estadounidenses aseguraron un rifle Barrett calibre .50 antes de que pudiera avanzar a través de una presunta red de tráfico de armas vinculada a México.

La investigación también reveló compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK. La embajada aseguró que lo anterior es “otro ejemplo del trabajo de las autoridades estadounidenses para mantener armas de grado militar fuera de manos criminales y lejos de México”.

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¿Quién realizó la incautación?

La incautación del fusil calibre .50 fue realizada por las divisiones de la ⁠ATF Phoenix y la ⁠Policía de Phoenix el pasado 3 de junio, y se considera como un golpe táctico contra las redes de compradores de paja (straw purchasers).

Este tipo de armamento pesado es altamente cotizado por los cárteles mexicanos debido a su capacidad para perforar blindajes ligeros y estructuras.

El decomiso frena el flujo logístico de redes delictivas locales que falsifican formularios en armerías y ferias de Arizona para desviar las armas hacia la frontera.

Se ha reportado que, en los últimos meses, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Arizona han procesado a múltiples células de tráfico que operaban en el área metropolitana de Phoenix, logrando decomisos masivos y la imputación de más de una veintena de intermediarios vinculados a facciones como el Cártel de Sinaloa.

HVI