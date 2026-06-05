Rescatan Ejemplares de Fauna Silvestre; Eran Vendidos en Feria de Veracruz

Durante una inspección aun comercio en una feria en Banderilla, fueron hallados y rescatados varios ejemplares de fauna silvestre.

Rescatan Ejemplares de Fauna Silvestre; Eran Vendidos en Feria de VeracruzFoto: PROFEPA

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Denuncias llevan a PROFEPA a rescatar fauna silvestre en Banderilla. Búhos, lechuza y cocodrilo fueron hallados en malas condiciones. El tráfico ilegal enfrenta penas severas.

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