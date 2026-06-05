Rescatan Ejemplares de Fauna Silvestre; Eran Vendidos en Feria de Veracruz
Durante una inspección aun comercio en una feria en Banderilla, fueron hallados y rescatados varios ejemplares de fauna silvestre.
Foto: PROFEPA
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Denuncias llevan a PROFEPA a rescatar fauna silvestre en Banderilla. Búhos, lechuza y cocodrilo fueron hallados en malas condiciones. El tráfico ilegal enfrenta penas severas.
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PorRedacción N+
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo el aseguramiento de cinco especímenes de vida silvestre, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada, en un establecimiento comercial ubicado dentro del recinto ferial del municipio de Banderilla.
Dicho aseguramiento se realizó en respuesta a las denuncias recibidas que indicaban la comercialización de fauna silvestre en las ferias tradicionales del municipio, personal de la PROFEPA realizó una visita de inspección a un comercio.
Durante la inspección, se constató que el titular del establecimiento intentó justificar la comercialización de los ejemplares sin presentar la nota de remisión y aduciendo que contaban con un sistema de marcaje.
Sin embargo, se dio a conocer que únicamente dos de los ejemplares que fueron asegurados presentaban anillos de fabricación casera, careciendo de la autorización correspondiente de la Dirección General de Vida Silvestre.
El aseguramiento ocurrió tras no demostrar la legal procedencia de los animales
Según el reporte de las autoridades al momento de la revisión se detectó la falta de documentación que acreditara la legal procedencia de los animales, por este motivo se procedió al aseguramiento de los tres búhos, una lechuza y un cocodrilo.
Se indicó que las cuatro aves que fueron aseguradas son aún polluelos que exhiben un comportamiento silvestre y presentan algunas áreas de alopecia, así como plumaje notablemente deteriorado en algunas partes del cuerpo.
En el caso del cocodrilo, fue encontrado con el hocico atado, presuntamente para permitir que el público se tomara fotografías, lo que pudo haberle provocado la pérdida de una pieza dental, además de presentar unafalange mutilada.
Estas condiciones evidencian un trato indigno hacia los ejemplares. Las autoridades federales indicaron que continuarán con el procedimiento administrativo correspondiente en relación con este caso y contra el tráfico y el aprovechamiento ilegal de la vida silvestre, delito que puede ser sancionado con penas que van desde uno hasta los nueve años de prisión.