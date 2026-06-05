Familiares de Roxana Guzmán, Comunicadora Desaparecida se Manifiestan en Coatzacoalcos

Esta mañana, familiares de Roxana, comunicadora privada de la libertad se manifestaron en Coatzacoalcos para pedir apoyo en su localización

Manifestación familiares de RoxanaFoto: N+

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Roxana, comunicadora de Veracruz, lleva 4 días desaparecida. Su familia se manifiesta en Coatzacoalcos buscando apoyo y respuestas. La madre, destrozada, pide que su hija regrese a casa.

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