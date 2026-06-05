Familiares de Roxana Guzmán, Comunicadora Desaparecida se Manifiestan en Coatzacoalcos

Este viernes 5 de junio, familiares de la comunicadora presuntamente privada de la libertad en el municipio de Nanchital, se manifestaron con pancartas en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Rubicela Ramírez, madre de la comunicadora junto con sus demás familiares acudieron al lugar para pedir apoyo para dar con el paradero de su hija.

Como mamá que es ella, le pido que se ponga la mano en el corazón por favor que nos apoye no sé cómo más nos puede apoyar a localizar a mi hija la verdad la extrañamos mucho

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúa Operativo de Seguridad en Nanchital para Dar con Paradero de Comunicadora Desaparecida

Su madre afirma que ya suman 4 días de que su hija Roxana, fue presuntamente privada de su libertad, y no han tenido información sobre su paradero.

Ya son cuatro días sin mi hija y no aparece yo lo que pido que mi hija aparezca ya es muchos días, venimos a ver si nos puede atender más apoyo

Luego de unas horas, los padres y demás familiares de Roxana, se retiraron a su domicilio en Nanchital a esperar que su hija regrese a su hogar.

Madre de comunicadora desaparecida le envía mensaje a su hija

Durante la manifestación de los familiares, pidiendo por la localización de su hija; su madre Rubicela Ramírez, le mandó un mensaje a su hija Roxana.

Yo le digo que por favor resista lo más que pueda y regrese con bien sus hijos la estañan demasiado mi esposo y yo también como papás estamos destrozados estamos atentos a sus hijos de ella

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre el paradero de Roxana, comunicadora que fue presuntamente privada de la libertad por hombre armados en Nanchital, Veracruz.