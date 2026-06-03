Hallan Bolsas con Presuntos Restos Humanos Sobre la Carretera 150 Orizaba-Tehuacán de Veracruz

La tarde de este martes dos de junio se registró una intensa movilización policiaca debido al reporte en el que se daba a conocer sobre el hallazgo de presuntos restos humanos a orillas de la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron localizadas al menos tres bolsas de color negro que presuntamente tenían en su interior restos humanos. El hallazgo se registró a un costado de la carretera federal anteriormente mencionada, a la altura de Acultzingo, municipio localizado en la región montañosa de la entidad veracruzana.

Tras el reporte del hallazgo, en el lugar se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad, así como de autoridades ministeriales, para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en el tramo carretero comprendido entre las comunidades de Barranca Seca y del Puente de Guadalupe, dentro del territorio del municipio de Acultzingo, Veracruz.

Se desconoce la identidad de los restos hallados en la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar de los hechos para realizar el acordonamiento de la zona y de esta manera preservar la escena del hallazgo; mientras tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes.

Hasta este momento, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de las personas y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos tras ser hallados los restos al interior de bolsas negras a orillas de la carretera federal a la altura del municipio de Acultzingo, Veracruz.