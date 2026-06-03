Hallan Bolsas con Presuntos Restos Humanos Sobre la Carretera 150 Orizaba-Tehuacán de Veracruz

El hallazgo de presuntos restos humanos fue reportado a las autoridades. Los hechos se registraron a orillas de la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán

Hallan restos humanos en carretera de VeracruzFoto: Archivo | N+

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Presuntos restos humanos en bolsas negras generan fuerte movilización en la carretera Orizaba-Tehuacán. Las autoridades investigan en Acultzingo, Veracruz. Infórmate aquí.

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