Identifican Vehículo Relacionado con Desaparición de Roxana, Comunicadora de Nanchital, Veracruz

Continúa la búsqueda de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, comunicadora que fue presuntamente privada de su libertad en el municipio de Nanchital, el pasado 2 de junio, al sur de la entidad veracruzana. La Fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Jiménez, indicó que en las investigaciones se identificó un vehículo relacionado con los hechos.

Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento, lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúa Operativo de Seguridad en Nanchital para Dar con Paradero de Comunicadora Desaparecida

Autoridades detallaron que se están llevando a cabo acciones para dar con su paradero, incluidos entrevistas a familiares, y personas cercanas a la víctima. En las acciones de búsqueda participan la policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Se manifiestan familiares de Roxana en Coatzacoalcos

Familiares de Roxana, comunicadora presuntamente privada de la libertad en Nanchital, se manifestaron en las instalaciones de (ASIPONA) en Coatzacoalcos, Veracruz. Rubicela Ramírez, madre de la comunicadora, junto con sus demás familiares acudieron al lugar para pedir apoyo para dar con el paradero de su hija.

Su madre afirma, que ya suman 4 días de que su hija Roxana, fue presuntamente privada de su libertad, y no han tenido información sobre su paradero. Luego de unas horas, los padres y demás familiares de Roxana, se retiraron a su domicilio en Nanchital a esperar que su hija regrese a su hogar.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la aparición de Roxana, por lo que sus familiares continúan a la espera de noticias por parte de la Fiscalía.