Identifican Vehículo Relacionado con Desaparición de Roxana, Comunicadora de Nanchital, Veracruz

La Fiscalía detalló que fue identificado un vehículo relacionado con la presunta privación de la libertad de Roxana Guzmán, comunicadora del sur de Veracruz

Identifican auto relacionado con RoxanaFoto: N+

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Identifican vehículo clave en la desaparición de Roxana, comunicadora de Nanchital. La búsqueda sigue en Veracruz con apoyo de autoridades. ¿Qué más se sabe?

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