Prioritaria, Búsqueda de Roxana Guzmán: Dan Detalles de Operativo para Encontrarla

Autoridades de Veracruz informan cuáles son las acciones de búsqueda de Roxana Guzmán, quien fue secuestrada en Nanchital

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre brinda detalles del caso Roxana Guzmán. Foto: Presidencia de la RepúblicaLisbeth Aurelia Jiménez Aguirre brinda detalles del caso Roxana Guzmán. Foto: Presidencia de la República

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La búsqueda de Roxana Guzmán en Veracruz es prioritaria. Autoridades detallan operativos y análisis de videos para localizarla tras su secuestro en Nanchital.

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