Prioritaria, Búsqueda de Roxana Guzmán: Dan Detalles de Operativo para Encontrarla

La fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, indicó que la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados en Nanchital, es prioritaria para los gobiernos estatal y federal, por lo que brindó detalles del operativo para localizarla.

Mas allá de cualquier profesión a la que se dedique, no debemos perder de vista que en un país y un estado encabezado por mujeres es prioritaria la búsqueda y localización de una mujer.

Así lo dijo hoy, 5 de junio de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Mientras que la mandataria nacional destacó que lo importante es encontrar a Roxana Guzmán Ramírez, y una vez que sea localizada continuará la investigación para saber la razón por la cual fue secuestrada por hombres armados; “lo más importante en este momento es la búsqueda”, manifestó.

Acciones de búsqueda en Veracruz

La fiscal estatal, en tanto, brindó los detalles del operativo de búsqueda; dijo que las autoridades se han abocado en entrevistas a familiares y personas cercanas.

También se sigue realizando el análisis de videos, lo cual hasta el momento ha permitido identificar el vehículo posiblemente relacionado con los hechos, así como las posibles rutas de desplazamiento.

Gracias a ello se han implementado operativos de búsqueda en municipios como Nanchital, Moloacán y Cuichapa.

En el despliegue participa personal de la Policía Ministerial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad estatal.

Jiménez Aguirre informó asimismo sobre trabajos de inteligencia respecto a las comunicaciones vinculadas a la víctima.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roxana Guzmán Periodista: Así Transmitía y Sometieron en Veracruz

El caso Roxana Guzmán

Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada en su casa ubicada en Nanchital, cuando estaba con su familia.

Se difundieron videos en los que se mostró a sujetos que derribaron la puerta con un marro y se la llevaron el pasado martes 2 de junio.

SPB