Menor de Edad Choca Camioneta y Derriba Palmera en Bulevar de Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este viernes cinco de junio, se registró la movilización de cuerpos de emergencias, así como de parte de autoridades viales y de seguridad, debido a que fue reportado un percance vial en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, un menor de edad conducía una camioneta tipo SUV de color blanco cuando presuntamente perdió el control del vehículo por causas que aún se desconocen mientras circulaba sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

El accidente se registró en la curva del carril que va con dirección de norte a sur, es decir, el que va de la zona centro del municipio de Veracruz hacia el municipio de Boca del Río, metros antes de donde se encuentra una sucursal bancaria.

Según la información recabada, tras el percance, el vehículo de color blanco subió a la guarnición, alcanzó a golpear una luminaria, derribó una palmera y terminó en el camellón central de dicha vialidad.

Se desconoce la identidad del conductor del vehículo que derribó una palmera en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines

A pesar de que el vehículo no obstruye la vialidad, elementos de tránsito arribaron al sitio para abanderar el flujo vial y prevenir un percance derivado de estos hechos. El conductor no reportó lesiones; sin embargo, paramédicos realizaron la valoración correspondiente para determinar si se gestionaba o no su traslado a un centro hospitalario cercano.

No se reportaron daños en otros vehículos, por lo cual no hay reporte de más personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y serán las autoridades quienes realicen el deslinde de responsabilidades tras este percance registrado sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, Veracruz.