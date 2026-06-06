Menor de Edad Choca Camioneta y Derriba Palmera en Bulevar de Boca del Río, Veracruz

Tras presuntamente perder el control de su vehículo, un menor de edad que conducía una camioneta derribó una palmera en el camellón del bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, Veracruz

Menor de Edad Choca Camioneta y Derriba Palmera en Bulevar de Boca del Río, VeracruzFoto: N+

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Accidente en Boca del Río: un conductor pierde el control de su vehículo y termina en el camellón central. Las autoridades ya están en el lugar. Conoce los detalles.

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