Once Personas Lesionadas tras Choque Entre Tráiler y Autobús en Autopista La Tinaja-Cosoleacaque

La mañana de este miércoles tres de junio, autoridades y cuerpos de emergencias arribaron hasta la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, localizada en la zona sur del estado de Veracruz, tras ser reportado un accidente ocurrido en dicha vía de comunicación.

De acuerdo con la información recabada, un tráiler se impactó contra un autobús de pasajeros durante la mañana de este miércoles. Dicho percance carretero dejó como saldo al menos once personas con múltiples lesiones.

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El reporte indica que el choque se suscitó por alcance entre un tráiler tipo plana y un autobús de pasajeros en el tramo Jáltipan-Acayucan, por lo que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Protección Civil (PC) se encargaron de brindarle la atención a las personas que resultaron lesionadas.

Se dio a conocer que las personas heridas tuvieron que ser trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Acayucan. Hasta este momento, no hay reporte en el que se dé a conocer sobre personas que perdieran la vida en este accidente registrado sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.

Derrumbe arrastra taxi tras fuertes lluvias en Xico Viejo, Veracruz

Un taxi con número económico XL-5126 fue arrastrado por un derrumbe durante este miércoles 3 de junio, ocurrido en la carretera hacia Xico Viejo la tarde-noche del pasado día martes dos de junio.

Debido al percance, se reportó que, como saldo, una mujer presentó lesiones de consideración y se dio a conocer que otras dos personas también resultaron con lesiones menores, incluido el operador de la unidad de transporte público en su modalidad de taxi.

Según lo informado, los hechos se registraron poco antes de las siete de la noche, cuando se reportó que el taxi de Xalapa con número económico XL-5126 fue empujado por la caída de rocas y tierra, cayendo en un barranco varios metros abajo.

Fue hasta aproximadamente las dos de la madrugada cuando se informó que la vía de comunicación había sido abierta nuevamente, luego de que fuera retirado el escombro de la autopista, permitiendo el flujo vehicular nuevamente.

Habitantes de localidades como Xico Viejo, Matlalapa, Pocitos y otras quedaron varados por varias horas, aunque muchos optaron por regresar a Xico para esperar la apertura de la vía de comunicación.