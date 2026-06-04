Once Personas Lesionadas tras Choque Entre Tráiler y Autobús en Autopista La Tinaja-Cosoleacaque

Un choque ocurrido entre un tráiler y un autobús de pasajeros en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque dejó como saldo al menos once personas lesionadas. Autoridades arribaron al sitio de los hechos.

Once Personas Lesionadas tras Choque Entre Tráiler y Autobús en Autopista La Tinaja-CosoleacaqueFoto: Facebook | Cristina Juárez del Sue

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Once personas heridas tras colisión entre tráiler y autobús en Veracruz. Descubre cómo ocurrió este accidente en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.

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