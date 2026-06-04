Hallan Mujer sin Vida Dentro de Cuarterías en Nanchital, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles tres de junio, se registró una intensa movilización en Nanchital, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, debido al reporte en el que se daba a conocer que una persona fue hallada sin vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo que fue localizado sin vida sería el de una persona del sexo femenino, el cual se encontraba al interior de una cuartería, la cual se encuentra ubicada en la colonia Nuestra Señora de Lourdes.

En el lugar donde se reportó el hallazgo, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad. Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades al número de emergencias 911 al percatarse de que el cuerpo de la mujer se encontraba al interior del inmueble.

Los hechos anteriormente descritos se habrían registrado en el callejón Prolongación Lázaro Cárdenas de la colonia Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de Nanchital. Debido a estos hechos, la zona fue acordonada mientras que elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Bolsa con presuntos restos humanos es hallada sobre la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde del pasado martes dos de junio debido al reporte en el que se daba a conocer el hallazgo de presuntos restos humanos a orillas de la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán.

El hallazgo se registró a un costado de la carretera federal anteriormente mencionada, a la altura de Acultzingo, municipio localizado en la región montañosa de la entidad veracruzana y, de acuerdo con los primeros reportes, fueron localizadas al menos tres bolsas de color negro que presuntamente tenían en su interior restos humanos.

Distintas corporaciones de seguridad, así como autoridades ministeriales, arribaron al lugar de los hechos tras el reporte del hallazgo para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Según lo informado, el hallazgo ocurrió en el tramo carretero comprendido entre las comunidades de Barranca Seca y del Puente de Guadalupe, dentro del territorio del municipio de Acultzingo, Veracruz.

Las autoridades dieron a conocer que continúan con las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de las personas y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.