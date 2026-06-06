Conagua Vigila Dos Fenómenos Que Podrían Convertirse en Ciclones; ¿Dónde Se Ubican?

Ambos sistemas de baja presión están en la zona del Pacífico; según la dependencia, podrían convertirse en ciclones tropicales en 48 horas

Dos zonas de baja presión en el Pacífico mexicanoConagua mantiene bajo vigilancia a dos zonas de baja presión en el Pacífico. Foto: Conagua

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Dos zonas de baja presión en el Pacífico podrían convertirse en ciclones. Conagua y CNPC coordinan acciones preventivas ante el riesgo de lluvias fuertes en Oaxaca.

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