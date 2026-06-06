Conagua Vigila Dos Fenómenos Que Podrían Convertirse en Ciclones; ¿Dónde Se Ubican?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila de cerca dos zonas de baja presión en el Pacífico que podrían convertirse en ciclones tropicales en 48 horas.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) instaló en Huatulco, Oaxaca, la primera reunión de mando para coordinar acciones preventivas, ante el pronóstico de lluvias fuertes.

Aunque las dos son de consideración, la preocupación principal se concentra en la que mantiene un desplazamiento lento hacia el norte; es decir hacia las costas de Chiapas y Oaxaca.

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¿Dónde se ubican las dos zonas de baja presión?

De acuerdo con Conagua, ambas están en la zona del océano Pacífico y tienen potencial de alcanzar poder ciclónico:

Al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, tiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene un 70% en siete días. Se ubica a 440 km al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán. Frente a las costas de Guatemala y El Salvador, con 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, y mantiene 60% en siete días. Está a 525 al sur-sureste del río Suchiate, con desplazamiento lento hacia el norte.

Las zonas de #BajaPresión que están en el #Pacífico pueden generar #CiclonesTropicales en 48 h. Una tiene 70 % de probabilidad y se localiza a 440 km al suroeste de Punta San Telmo, #Michoacán, y la segunda 50 % de probabilidad a 525 km al sur-sureste del río Suchiate. Detalles… pic.twitter.com/cjNahUlxub — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

En conferencia de prensa virtual, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, dijo que durante el sábado y el domingo podrían registrarse lluvias de entre 40 y 80 milímetros en amplias zonas de Oaxaca, mientras que en la franja costera los acumulados podrían superar los 110 milímetros.

Destacó que se identificaron como zonas de mayor vulnerabilidad municipios de la costa como San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional, además de regiones con riesgo de deslaves e inundaciones por la saturación del suelo.

Con información de N+ y Farah Reach

ICM