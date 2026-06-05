Lluvias en Zacatecas: Este es el Pronóstico del Tiempo Para el Fin de Semana, Según Expertos

La Comisión Nacional del Agua ha pronosticado chubascos y lloviznas para el estado de Zacatecas durante el primer fin de semana de junio. Aquí te damos todos los detalles.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se prevé que las lluvias continúen en gran parte del territorio zacatecano; además, se pronostican chubascos para el viernes 5 de junio. Toma tus precauciones.

¿Lloverá la próxima semana en Zacatecas?

Pero eso no es todo, ya que el servicio del Meteorológico Nacional informó que para la siguiente se aman habrá intervalos de chubascos, pero la Coordinación Estatal de Protección Civil ya está preparada. Incluso, se han realizado las primeras atenciones en desazolve de alcantarillas.

Hasta el momento, la caída de lluvia en la región no ha ocasionado daños considerables en ninguno de los 58 municipios y no se tienen reportes de inundaciones.

Aun así, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos exhorta a depositar la basura en su lugar y evitar desecharla sobre la vía pública para evitar el colapso de alcantarillas

“Que no arroje basura a la vía pública y cuando van conduciendo su vehículo que no arrojen, ya sea el envase de la bolsa de plástico, nada, eso generaría un taponamiento en una alcantarilla, un registro o en una coladera”, explicó Jorge Luis Gallardo Álvarez, Coordinador de Protección Civi.

Con la presencia de lluvia, es importante evitar el salir a realizar actividades deportivas y recreativas, no intentar cruzar ríos o arroyos y no ingresar en cuerpos de agua.