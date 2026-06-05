Lluvias en Zacatecas: Este es el Pronóstico del Tiempo Para el Fin de Semana, Según Expertos

Las lluvias han tenido presencia en varios estados de la República Mexicana y en Zacatecas parece no ser la excepción.

Lluvia en calleFoto: N+

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¿Sabías que Zacatecas enfrentará chubascos este fin de semana? La Comisión Nacional del Agua y Protección Civil ya están tomando medidas. Entérate de cómo prepararte.

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