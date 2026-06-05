¿Cuál Es el Origen del Meme Sí, Que Se Largue? Frase Épica de Abraham Pérez en Familia P. Luche

Conoce el origen del meme “Sí, que se largue”, la icónica frase de Abraham Pérez como el Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche que se volvió viral años después

origen-meme-si-que-se-largue-frase-epica-abraham-perez-familia-p-lucheFoto: Vix / Facebook Omar Pardo

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Descubre el origen del meme 'Sí, que se largue' de La Familia P. Luche. La frase que inmortalizó a Abraham Pérez sigue siendo un ícono en internet. ¿Sabías que nació en un episodio de 2012?

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