¿Cuál Es el Origen del Meme Sí, Que Se Largue? Frase Épica de Abraham Pérez en Familia P. Luche

Antes de convertirse en uno de los memes mexicanos más famosos, la frase “Sí, que se largue” nació como un chiste dentro de La Familia P. Luche. Años después, esa escena convirtió al actor Abraham Pérez y a su personaje, el Licenciado Cortillo, en parte de la cultura popular internetera de México y América Latina.

Ahora que se dio a conocer el fallecimiento de Pérez, miles de usuarios de internet han recordado la escena que lo hizo trascender más allá de la televisión y que sigue apareciendo en conversaciones, videos y publicaciones de internet.

¿De dónde salió el meme “Sí, que se largue”?

La famosa frase pertenece al episodio 15 de la tercera temporada de La Familia P. Luche, la exitosa serie creada y protagonizada por Eugenio Derbez.

El momento ocurre en el capítulo titulado “La boda de Régulo”, estrenado originalmente en 2012. En la historia, Ludovico P. Luche llega como invitado inesperado a la celebración junto con toda su familia. Sin embargo, la situación comienza a salirse de control cuando Ludovico, en estado de ebriedad, toma el micrófono para dedicar unas palabras durante la fiesta.

Mientras los asistentes muestran su incomodidad, Ludovico menciona que no quisiera "alargarse" en su discurso, mientras el personaje de Abraham Pérez interviene con la frase que años después conquistaría internet: “Sí, que se largue”.

Foto: VIx

¿Por qué se hizo viral el meme del Licenciado Cortillo?

Años después, la expresión comenzó a utilizarse como reacción para momentos incómodos, discusiones, despedidas o situaciones en las que alguien quiere que otra persona se vaya.

Abraham Pérez, el actor detrás del meme

Aunque Abraham Pérez tuvo participaciones en diferentes proyectos, incluyendo colaboraciones relacionadas con Eugenio Derbez, su papel como el Licenciado Cortillo fue el que más permaneció en la memoria del público.

El actor apareció únicamente en algunas temporadas de La Familia P. Luche, pero bastaron unos segundos en pantalla para que su personaje quedara inmortalizado dentro del imaginario colectivo.