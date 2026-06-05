¿Hay Marcha del IPN Hoy? Zona Afectada en CDMX por Manifestación Este 5 de Junio 2026

Aquí te informamos sobre la zona afectada por nueva protesta de la comunidad politécnica

Marcha de alumnos del IPN el 27 de mayo de 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de alumnos del IPN el 27 de mayo de 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, estudiantes del IPN se movilizan en CDMX por demandas educativas. Evita bloqueos en Miguel Hidalgo y sigue N+ para más información sobre las protestas.

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