¿Hay Marcha del IPN Hoy? Zona Afectada en CDMX por Manifestación Este 5 de Junio 2026

Miembros de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) nuevamente realizarán una protesta en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 5 de junio de 2026, por lo que se prevén afectaciones viales en diversos puntos.

Aquí te informamos cuál es la zona afectada por la manifestación de los estudiantes del Poli, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre las otras protestas previstas para este viernes, entre ellas las nuevas actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Protesta del IPN hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la comunidad politécnica realizará dos actividades en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 12:00 horas, los manifestantes se concentrarán en las instalaciones de Canal Once, en Prolongación Manuel Carpio 475, en la colonia Casco de Santo Tomás.

En ese sitio, se reunirán para recibir la respuesta del secretario de Educación Pública a su pliego petitorio de demandas, que incluye:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades.

Que se designe a una comisión organizativa para la elección de la terna para ocupar el cargo de director general.

Desaparición del patronato.

Que se regrese al Instituto Politécnico Nacional el dinero recaudado a su nombre.

Incremento presupuestal.

Anulación de los lineamientos de actas administrativas y sanciones.

La SSC advirtió que no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que de no obtener una respuesta favorable a sus peticiones se desplacen hacia algún otro edificio de gobierno o punto de la Ciudad de México.

Asamblea

Por otra parte, a las 15:00 horas se espera una reunión de la denominada “resistencia estudiantil de la Escuela Superior de Medicina” del IPN.

Lo anterior en dicho plantel ubicado en Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, colonia Casco de Santo Tomas, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ahí llevarán a cabo una asamblea para dar lectura al borrador de su pliego petitorio de demandas y con ello realizar los cambios o modificaciones por unanimidad estudiantil.

SPB