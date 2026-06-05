Manifestación de Docentes de la CNTE en Baja California; Liberan Casetas en Tres Municipios

Docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron nuevamente en la ciudad de Tijuana, donde liberaron la caseta de cuota de Playas de Tijuana como parte de sus acciones de protesta.

Sin acuerdos tras reunión

Los manifestantes señalaron que, pese a la reunión sostenida el día anterior con el secretario general de gobierno, no se lograron acuerdos que atiendan sus demandas.

Entre sus principales exigencias se encuentra la asignación de bases para maestros interinos a nivel local, así como el respaldo al movimiento nacional que busca la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Manifestaciones simultáneas en el estado

De forma paralela, alrededor de las 9:00 de la mañana, otros contingentes liberaron los puertos de peaje de Rosarito y San Miguel, en el municipio de Ensenada.

Los docentes indicaron que permitirán el libre tránsito en estas vías de cuota hasta aproximadamente las 2:00 de la tarde, como parte de sus medidas de presión.

Información Perla Velázquez

APG