Manifestación de Docentes de la CNTE en Baja California; Liberan Casetas en Tres Municipios

Los manifestantes señalaron que, pese a la reunión sostenida el día anterior, no se lograron acuerdos que atiendan sus demandas

CNTE Libera Casetas en BCFoto: N+

Destacado

Quinto día de protestas de la CNTE en Baja California: liberan casetas y demandan cambios en la ley del ISSSTE. ¿Cómo impacta esto a los ciudadanos?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+