CDMX Realiza la Ola Más Grande del Mundo: ¿Logró el Récord Guinness?

Autoridades capitalinas y organizadores confirmaron que miles de personas fueron convocadas para participar en el evento

Ola en CDMX. Foto: Gobierno CDMXOla en CDMX. Foto: Gobierno CDMX

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¡Atención CDMX! Prepárense para la ola humana más grande del mundo en Reforma. Un evento único hacia el Mundial 2026. ¿Quieres saber más sobre este récord? Aquí te contamos.

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