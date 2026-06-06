CDMX Realiza la Ola Más Grande del Mundo: ¿Logró el Récord Guinness?

La Ciudad de México fue escenario hoy, sábado 6 de junio de uno de los eventos masivos más llamativos rumbo al Mundial 2026, con la realización de “La Ola Más Grande del Mundo”, una actividad que buscó imponer un Récord Guinness mediante una gigantesca ola humana sobre Paseo de la Reforma.

Autoridades capitalinas y organizadores confirmaron que miles de personas fueron convocadas para participar en este intento de romper la marca mundial de la ola humana más grande registrada hasta ahora.

Desde las primeras horas del día, decenas de asistentes comenzaron a llegar al lugar para apartar espacio y formar parte del evento.

Muchos de los participantes arribaron desde las 6:00 de la mañana a Reforma, donde deberán coordinar movimientos consecutivos y sincronizados para generar la ola masiva, similar a las que se realizan en estadios de futbol, pero ahora a gran escala en una de las avenidas más importantes de la capital.

El ángulo principal del evento se centra en que la CDMX buscará oficialmente el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo como parte de las actividades previas rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Representantes de Guinness World Records supervisarán el desarrollo de la actividad para validar si se cumplen las reglas internacionales necesarias para registrar una nueva marca mundial.

En el mismo evento también participa “El Mundial de la Inclusión”, cuyos integrantes se sumaron a la dinámica sobre Paseo de la Reforma.

Cierres Viales y Alternativas Viales

Debido al operativo, autoridades implementaron cierres viales y ajustes a la circulación en la zona centro de la ciudad. El cierre total de Paseo de la Reforma se mantiene entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de El Caballito.

Además, se reportan afectaciones en Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Avenida de los Insurgentes, Río Mississippi y Río Tiber, por lo que se recomienda a automovilistas utilizar rutas alternas durante la mañana de este sábado.