EUA Asegura que ICE Priorizará la Seguridad y No las Deportaciones Durante el Mundial

El director de ICE aseguró que priorizarán la seguridad durante el Mundial ante posibles amenazas

EUA Asegura que ICE Priorizará la Seguridad y No las Deportaciones. Foto: EFEEUA Asegura que ICE Priorizará la Seguridad y No las Deportaciones. Foto: EFE

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Durante el Mundial, ICE se centrará en la seguridad nacional, no en arrestos migratorios. ¿Crees que esto garantizará un evento seguro?

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