CNTE Reforzará Plantón en CDMX: Se Espera Llegada de Más Integrantes de la Sección 22

En el segundo día de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Sección 22 anunció la llegada de más de sus integrantes a la Ciudad de México, para reforzar su plantón en el Centro de CDMX; aquí te damos los detalles de lo que se informó hoy, 26 de mayo de 2026.

En conferencia de prensa, Yenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, informó que hoy “se deben integrar más compañeros como se acordó ayer en la asamblea estatal, debido a que el 20% debe estar aquí, movilizados en la Ciudad de México”.

Según la actual movilización de la Sección 22 de la CNTE, el 80% de sus integrantes realizarán movilizaciones, en Oaxaca, y el 20%, en Ciudad de México, para exigir, entre otros puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Paro nacional del 1 de junio 2026 se debe fortalecer

Además, la líder de la Sección 22 de la CNTE afirmó que la huelga nacional del 1 de junio de 2026 “debe fortalecerse” y llamó a otros sectores a manifestarse por la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, pues dijo que “hay otros sectores que están afectados”.

Pérez Martínez agregó que el llamado también “debe ser de impulsar al máximo la huelga nacional”.

Yenny Araceli Pérez Martínez afirmó que mantendrán el plantón en CDMX “hasta el momento que sea necesario, sobre todo, si hay respuestas favorables a nuestras demandas como Sección 22 y a nivel nacional, como CNTE”.

“No está discusión, aquí vamos a seguir para tratar, sobre todo, de fortalecer el plantón nacional”, subrayó.

Pérez Martínez también lamentó el fallecimiento de Ignacio Ismael Arriaga, originario de Pinotepa Nacional, en el plantón de CDMX, presuntamente por un infarto.