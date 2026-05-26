CNTE Reforzará Plantón en CDMX: Se Espera Llegada de Más Integrantes de la Sección 22

La Sección 22 de la CNTE considera que la huelga nacional del 1 de junio de 2026 se debe fortalecer

Plantón de la CNTE en la calle 5 de Mayo, en la zona centro de CDMXFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La CNTE refuerza su plantón en CDMX: Sección 22 moviliza más integrantes. Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE y mejores condiciones laborales. ¿Qué más piden? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+