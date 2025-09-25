¿Quiénes son “Los Jahzer”, Guardia Secreta y Brazo Armado de la Iglesia ‘La Luz del Mundo’?

El grupo Jahzer de la “La Luz del Mundo” está en el foco de la sociedad, luego de que 38 presuntos integrantes de esta “guardia secreta” fueron detenidos con armamento y ropa táctica en un predio ubicado en Vista Hermosa, Michoacán. ¿Y a qué se dedican estas personas?

La Luz del Mundo es una iglesia que tuvo su origen en Guadalajara, Jalisco en México en 1926. No obstante, ahora cuenta con amplía presencia a nivel mundial y cada vez se suman más países a su evangelio.

Noticia relacionada: Iglesia La Luz del Mundo Denuncia Persecución Religiosa: “Presionan Al Siervo de Dios, Naasón”

De hecho, a principios de este mes celebraron la inauguración de nuevos templos en El Salvador.

La congregación de fe de La Luz Del Mundo de El Tamarindo, también se unió a la expansión espiritual con la inauguración de un nuevo templo, escribieron en sus redes

Inauguración de nuevo templo de La Luz del Mundo en El Salvador. Foto: X iglesialldm

Su actual líder, Joaquín Naasón García, se encuentra detenido en Estados Unidos por el delito de abuso sexual contra menores de edad. En la misma situación legal que el “Apóstol de Jesucristo” se encuentran cinco personas más y la madre de Naasón, Eva García de Joaquín.

La mujer de 79 años de edad, fue detenida en Los Ángeles, California, por trata de menores de edad y de mujeres, con la finalidad de que su esposo, Samuel Joaquín Flores, abusara sexualmente de las víctimas.

Nassón Joaquín, Líder de la Luz del Mundo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Por ello, los fieles aseguran que interpretan estas detenciones y acusaciones como “una prueba significativa”. Debido a que saben que “quienes enérgicamente defienden la fe, son objeto de odio y calumnia, con la intención de debilitar la fe y el ánimo del pueblo de Dios.

Video: Detienen en a 38 Personas Vinculadas con la Iglesia de la Luz del Mundo

¿Quiénes son “Los Jahzer” de La Luz del Mundo?

La detención de las 38 personas, una de ellas estadounidense, en un campo de entrenamiento militar alarmó a las autoridades. Los reportes de vecinos del rancho ubicado en los límites con Jalisco, en los que referían la presencia de hombres armados, causó la movilización de diversas fuerzas de seguridad.

Una vez que llegaron al sitio señalado, los elementos de seguridad detuvieron a los sospechosos, quienes tenían en su poder: armamento, equipo táctico, de radiocomunicación, armas blancas y hasta un camión de pasajeros.

Los detenidos indicaron que se estaban preparando para “el fin del mundo”, ya que presuntamente pertenecen a los “Jazher”.

Presuntos integrantes de los Jazher de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán. Foto: Especial

Se trata de una “guardia secretar” que está enfocada en la protección de los líderes e integrantes clave de la congregación religiosa.

También señalaon que deben preservar la seguridad de las casas y templos que los superiores les indiquen. Los Jazher son un cuerpo de seguridad interna y de logística de la iglesia de La Luz del Mundo.

Hasta el momento, la detención de estas personas sigue bajo investigación de las autoridades; en tanto, los sospechosos se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Historias recomendadas:

EPP