B King y Regio Clown: Unión Tepito y Familia Michoacana Habrían Participado en el Asesinato

El asesinato de los cantantes B-King y Regio Clown, originarios de Colombia, presenta nuevos avances en la investigación y según las indagatorias, integrantes de los grupos criminales La Unión Tepito y La Familia Michoacana, habrían participado en el doble homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los artistas se reunieron con integrantes de estas células delictivas. Bayron Sánchez Salazar, conocido como “B King”, y Jorge Luis Herrera, “Regio Clown”, se reunieron la tarde del 16 de septiembre con dos personas.

Una de estas personas fue identificada como “El Comandante”, presunto integrante de la Unión Tepito, organización delictiva con mayor fuerza y operación en la Ciudad de México.

A través de mensajes con su pareja, Regio Clown dijo que iban a hacer un negocio con ellos, pero “no confiaba del todo”.

Sin embargo, después fueron llevados en un vehículo color gris a la alcaldía Iztapalapa y luego al Estado de México, donde habrían sido asesinados y sus cuerpos desmembrados.

¿Qué más se sabe del asesinato de B King y Regio Clown?

Los cuerpos de los cantantes fueron hallados con evidentes huellas de violencia y junto a ellos dejaron un mensaje en el que los responsables hacen alusión a una aparente traición. Además, en la zona donde fueron abandonados los cuerpos operan células de La Familia Michoacana.

En tanto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, señaló que las víctimas habían estado en un inmueble en Polanco, pero luego, ambos jóvenes salieron de la ciudad.

Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México, se les ve abordar un vehículo que salió de la Ciudad de México hacia el Estado de México y, como parte de las labores de búsqueda, se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México

En dicha zona, ya fue localizado en un rancho, al oriente del Estado de México, el vehículo color gris en el que fueron privados de la libertad los músicos colombianos; el sitio se encuentra asegurado.

Familia exige justicia

En entrevista telefónica, la hermana de B King, Estefanía Sánchez Salazar, exigió que se esclarezca el crimen y señaló que su hermano fue invitado por su amigo para presentarse en México.

Lo que le pido a las autoridades mexicanas es que se esclarezcan los hechos, le pido a Dios que nos dé claridad saber qué le pasó a mi hermano. Era un pelado con muchos sueños y fue a México con una ilusión

Asimismo, negó que su hermano haya recibido amenazas y asegura que su hermano “no tenía nada de nexos” con grupos criminales.

Mi hermano fue netamente a cantar a un show invitado por Regio Clown, nada de lo que dicen nos cuadra a nosotros como familia

