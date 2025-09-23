Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos de música urbana Bayron Sánchez, conocido como B King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, llamado Regio Clown. Tras esta noticia, han surgido nuevos testimonios que apuntan a que los músicos en la alcaldía Iztapalapa, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre su desaparición y muerte.

Ambos fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre, cuando, de acuerdo con las primeras indagatorias, se dirigían hacia el Estado de México presuntamente a bordo de un taxi de aplicación. Desde entonces, no se supo más de ellos hasta que sus cuerpos fueron localizados días después en instalaciones forenses mexiquenses.

La identificación oficial se dio tras un cruce de información entre ambas fiscalías del Edomex y CDMX. Familiares de Sánchez reconocieron su cuerpo que se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía en Barrientos gracias a unos tatuajes. Horas más tarde, la noticia fue confirmada públicamente.

En entrevista con Blu Radio, el representante de B King, Juan Camilo Gallego, relató que el último mensaje recibido de Sánchez fue a las 4:36 de la tarde del 16 de septiembre, cuando le comentó que almorzaría con unas personas antes de acudir a una cita con empresarios en México. Sin embargo, nunca se presentó.

“De repente se les apagó el celular. A la medianoche la preocupación fue intensa y llamé a la policía, pero me dijeron que debía esperar 24 horas para reportar la desaparición”, narró Gallego.

Las últimas ubicaciones de “B King” y “Regio Clown” en la CDMX

Tras interponer la denuncia, se obtuvo la última ubicación de los músicos en dos puntos de la capital mexicana: Polanco e Iztapalapa. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la ruta exacta ni las circunstancias que llevaron a su desaparición y posterior fallecimiento.

El caso ha generado conmoción tanto en México como en Colombia, donde seguidores y colegas del género urbano exigen justicia y un esclarecimiento inmediato de los hechos.

