Narda Toma Fuerza y Ya Es Huracán: ¿Qué tan Cerca Está el Ciclón de México?
N+
Aquí te decimos dónde se ubica el huracán Narda, que generará lluvias muy fuertes en varios estados de la costa del Pacífico mexicano
COMPARTE:
La tormenta tropical Narda tomó fuerza y se convirtió en huracán categoría 1 hoy, 23 de septiembre de 2025; en N+, te decimos qué tan cerca está de México y cuál es la trayectoria del ciclón, que seguirá generando lluvias muy fuertes en varios estados de la República mexicana, mientras se sigue fortaleciendo en aguas del Océano Pacífico.
Narda es el octavo huracán de la temporada 2025, en el Pacífico mexicano, donde se han formado los siguientes ciclones:
- Alvin: tormenta tropical
- Barbara: huracán categoría 1
- Cosme: tormenta tropical
- Dalila: tormenta tropical
- Erick: huracán categoría 4
- Flossie: huracán categoría 3
- Gil: huracán categoría 1
- Henriette: huracán categoría 1
- Ivo: tormenta tropical
- Juliette: tormenta tropical
- Kiko: huracán categoría 4
- Lorena: huracán categoría 1
- Mario: tormenta tropical
Noticia relacionada: Súper Tifón Ragasa Alcanza Máxima Intensidad Registrada en la Tierra: ¿Dónde se Ubica?
¿Huracán Narda está cerca de México?
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NCH, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detallaron hoy que el ojo del huracán Narda se ubicó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/hr) y rachas de hasta 170 km/hr. El ciclón se desplaza hacia el oeste a 20 km/hr.
#AvisoMeteorológico#Narda ahora es #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2025
Más información en: https://t.co/jFSoqVPFtd pic.twitter.com/5rCy5jWACk
El huracán Narda seguirá provocando lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en Jalisco, Colima y Michoacán, donde pueden registrarse inundaciones, encharcamientos o deslaves.
Además, los fuertes vientos del huracán Narda podría tirar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.
De acuerdo con los pronósticos, el huracán Narda se seguirá fortaleciendo en los próximos días hasta alcanzar la categoría 2, con trayectoria hacia el oeste, alejándose gradualmente de México.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- NASA Confirma Signos de Vida en Marte: Esto Encontró el Perseverance en el Planeta Rojo
- ¿Plaga o Aliada? Los Beneficios que Tiene la Mosca Soldado Negra para el Medio Ambiente
- ¿El Paracetamol Causa Autismo? La OMS Responde a Medida de Donald Trump
Con información de N+.
RMT