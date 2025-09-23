Narda Toma Fuerza y Ya Es Huracán: ¿Qué tan Cerca Está el Ciclón de México?

La tormenta tropical Narda tomó fuerza y se convirtió en huracán categoría 1 hoy, 23 de septiembre de 2025; en N+, te decimos qué tan cerca está de México y cuál es la trayectoria del ciclón, que seguirá generando lluvias muy fuertes en varios estados de la República mexicana, mientras se sigue fortaleciendo en aguas del Océano Pacífico.

Narda es el octavo huracán de la temporada 2025, en el Pacífico mexicano, donde se han formado los siguientes ciclones:

Alvin: tormenta tropical Barbara: huracán categoría 1 Cosme: tormenta tropical Dalila: tormenta tropical Erick: huracán categoría 4 Flossie: huracán categoría 3 Gil: huracán categoría 1 Henriette: huracán categoría 1 Ivo: tormenta tropical Juliette: tormenta tropical Kiko: huracán categoría 4 Lorena: huracán categoría 1 Mario: tormenta tropical

¿Huracán Narda está cerca de México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NCH, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detallaron hoy que el ojo del huracán Narda se ubicó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/hr) y rachas de hasta 170 km/hr. El ciclón se desplaza hacia el oeste a 20 km/hr.

El huracán Narda seguirá provocando lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en Jalisco, Colima y Michoacán, donde pueden registrarse inundaciones, encharcamientos o deslaves.

Además, los fuertes vientos del huracán Narda podría tirar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

De acuerdo con los pronósticos, el huracán Narda se seguirá fortaleciendo en los próximos días hasta alcanzar la categoría 2, con trayectoria hacia el oeste, alejándose gradualmente de México.

