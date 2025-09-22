Súper Tifón Ragasa Alcanza Máxima Intensidad Registrada en la Tierra: ¿Dónde se Ubica?

El mundo atraviesa por una temporada de ciclones muy activa. Cerca de México, por ejemplo, se formó la tormenta tropical Narda, con potencial de huracán; en otra parte del mundo, existe la amenaza del súper tifón Ragasa, fenómeno que alcanzó la mayor intensidad registrada en el planeta Tierra, en 2025. Aquí los detalles.

Noticia relacionada: Equinoccio de Otoño 2025: Fecha y Hora Exactas del Cambio de Estación en México

¿Dónde se ubica el súper tifón Ragasa?

El súper tifón Ragasa impactó hoy, 23 de septiembre de 2025, en Asia, donde varios países están en alerta, extremando precauciones, por la llegada del ciclón, como Filipinas, Hong Kong, Taiwán, China y Vietnam.

Ragasa, de categoría 5, tocó tierra en Filipinas este lunes, con vientos superiores a los 265 kilómetros por hora (km/hr). El ojo del tifón se ubica a 300 kilómetros de Taiwán.

La intensidad de Ragasa es la mayor registrada en lo que va de 2025, en todo el mundo, según la agencia meteorológica de Japón, y se perfila como el de mayor impacto, desde 2018.

De acuerdo con la Administración Meteorológica Central de Taiwán, Ragasa continuará intensificándose y expandiéndose a medida que se acerque a dicha isla, donde provocará lluvias intensas.

Video: Clima Hoy en México del 22 de Septiembre de 2025 con Raquel Méndez: Tormenta Narda

Noticia relacionada: Tormenta Tropical Narda: ¿A qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 2 Frente a México?

Así se ve Ragasa desde el espacio

El rastreador de huracanes Zoom Earth publicó imágenes satelitales del potente tifón Ragasa, desde el espacio, durante su trayectoria, en Asia.

Super Typhoon #Ragasa (#NandoPH) is battering the islands within the Luzon Strait between Taiwan and the Philippines. The eye has passed directly over Babuyan Island and Calayan Island with Category 5 winds over 260 km/h (160 mph). pic.twitter.com/Ue3HADFW1c — Zoom Earth (@zoom_earth) September 22, 2025

Noticia relacionada: Dos Potenciales Ciclones Podrían Sumarse al Huracán Gabrielle: Conagua da Ubicación

Medidas preventivas por súper tifón Ragasa

Como medida preventiva, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, China y Vietnam, los países en riesgo suspendieron clases, cerraron escuelas y oficinas; además, cancelaron vuelos, prohibieron la navegación y prevén evacuar a miles de personas de sus casas.

Filipinas

En Cagayan, provincia de Filipinas, donde el súper tifón tocó tierra hoy, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora, unas 10,000 personas fueron desalojadas.

The powerful eye of Super Typhoon #Ragasa (#NandoPH) rakes over Babuyan Island and Calayan Island in the Philippines with winds of 260 km/h. pic.twitter.com/KLBIirqFCb — Zoom Earth (@zoom_earth) September 22, 2025

Hong Kong y China

Se prevé que este martes, el súper tifón se acerque a Hong Kong y a la ciudad de Shenzhen, en China, donde las autoridades también ya tomaron medidas preventivas.

En Hong Kong, el aeropuerto de Chek Lap Kok canceló al menos 500 vuelos de Cathay Pacific y decenas de rutas de otras aerolíneas, por las graves perturbaciones que provocará el súper tifón.

Entre 23 y el 25 de septiembre, solo serán autorizados despegues y aterrizajes limitados, en horarios específicos, que sean aprobados por las autoridades. Según medios, el centro financiero asiático quedará paralizado por los efectos de Ragasa.

Mientras que en Cantón, provincia asiática que conecta a Hong Kong con China, anunció la implementación de los “cinco paros”, que implica suspensión de las siguientes actividades:

Clases Trabajo Producción Transporte Actividad comercial

Vietnam

En tanto, se pronosticó que el súper tifón Rgasa también impactará en Vietnam, el jueves, pero con intensidad considerablemente menor.

Sin embargo, las autoridades también implementaron medidas preventivas ante el riego del ciclón en las zonas de Ha Tin y Quang Ning.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT