Tormenta Tropical Narda: ¿A qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 2 Frente a México?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro de la Tormenta Tropical Narda se localiza a 205 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero y a 395 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros. El SMN prevé que, en las próximas 24 horas, incremente el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Tormenta Tropical Narda: Cuando evolucionará a huracán categoría 2

Huracán Narda Frente a Costas de México. Foto: Conagua

De acuerdo con la Conagua, el día 23 de septiembre a las 12 horas la tormenta tropical se convertirá en Huracán categoría 1 a 395 km al sur-suroeste de Playa Pérula Jalisco.

Mientras que el 25 de septiembre, a las 12 del día, el huracán Narda tomará fuerza para evolucionar a categoría 2 a 990 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Durante su recorrido frente a costas mexicanas, el fenómeno natural provocará lluvias intensas en Oaxaca (oeste y costa) y Guerrero (sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán (sur).

Asimismo, la Conagua alerta que todas las precipitaciones presentarán descargas eléctricas, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

