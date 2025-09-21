Tarjeta INAPAM Dará Aguinaldo 2025: ¿A Quiénes y Cuánto Depositan de Apoyo Económico? Requisitos

Aún faltan unas semanas para que termine el año, pero una buena noticia que llegó es que los adultos mayores que tengan su tarjeta del INAPAM van a recibir aguinaldo en 2025, por eso, acá te decimos quiénes van a cobrarlo y cuánto darán de apoyo económico a los beneficiarios que cuenten con su credencial del programa.

Apenas en agosto pasado, las personas pudieron solicitar el apoyo de 3,00 pesos y de 6,200 pesos con su credencial INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), por eso en una nota te dijimos dónde están los módulos para tramitar dicha tarjeta en 2025.

¿A quiénes darán aguinaldo por tener tarjeta INAPAM 2025? Requisitos

Las personas que tiene su credencial de INAPAM y que van a recibir aguinaldo este año son todas las que estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para poder formar parte del programa de Vinculación Productiva, los adultos mayores de INAPAM deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

¿Cuánto dará INAPAM de apoyo económico por el aguinaldo 2025?

Debido a que los adultos mayores cumplen con funciones labores en la Vinculación Productiva y cuentan con prestaciones de ley, tienen derecho a recibir 15 días de aguinaldo en 2025, dinero que deberá caerles antes del 20 de diciembre de este año, que es la fecha límite para recibirlo en México.

El pago de aguinaldo para beneficiarios de INAPAM dependerá del sueldo que tengan como base y el tiempo que tengan trabajado durante el 2025.

